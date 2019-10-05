Прем'єр Іраку оголосив про відставку на тлі кривавих протестів

Прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді піде з посади на тлі тривалих антиурядових протестів і заворушень, що призвели до сотень загиблих. Про намір подати у відставку очільник іракського уряду повідомив у п'ятницю, 29 листопада.

За словами прем'єра Іраку, своїм кроком він прагне уникнути того, щоб країна ще глибше скочувався в хаос та насильство. 77-річний Абдул-Махді запевнив, що подасть до парламенту країни відповідного листа, передає агенція новин dpa. Парламент Іраку повинен буде проголосувати питання щодо відставки уряду. Абдул-Махді, який є представником шиїтської більшості в країні, став прем'єром Іраку торік після тривалих переговорів про формування коаліції між партіями, які набрали найбільше голосів на парламентських виборах.

За даними кореспондента AFP, протестувальники, котрі зібралися в центі іракської столиці, зустріли вигуками радості повідомлення про відставку Аділя Абдул-Махді.

Раніше цього дня духовний лідер іракських шиїтів - великий аятолла Іраку Алі аль-Сістані - під час п'ятничного намазу закликав парламентарів країни діяти "в інтересах Іраку, щоб вберегти кров його дітей" та запобігти скочуванню країни в "насильство, хаос та руйнування", цитує агентство новин AFP. 89-річний аль-Сістані має значний вплив на населених переважно шиїтами територіях Іраку.

Опозиція готова висловити недовіру уряду

Тим часом опозиційні сили на чолі з експрем'єром Хайдером аль-Абаді та впливовим у Іраку шиїтським проповідником Муктадою ас-Садром уже заявили про намір висловити недовіру нинішньому уряду. Про готовність зробити такий крок повідомили також керівники шиїтського блоку "Фатах".

Нагадаємо, згідно з останніми даними, жертвами безладів та сутичок у Іраку між мітингарями й силовиками стало понад 400 осіб.

Акції протесту розпочалися в Іраку 1 жовтня 2019 року.