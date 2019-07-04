Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху відвідає Україну вперше за 20 років

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 18-19 серпня відвідає Україну. У Києві він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це у неділю, 11 серпня, повідомило ізраїльське видання The Jewish Press. Уточнюється, що це стане першим візитом прем'єра Нетеньяху до Києва за останні 20 років.

Також глава ізраїльського уряду візьме участь у церемонії поминання загиблих в Бабиному Яру, повідомило міністерство закордонних справ Ізраїлю на своїй російськомовній сторінці у Facebook. Ізраїльський прем'єр стане першим прем'єром іноземної держави, який зустрінеться з Зеленським у Києві після його обрання президентом.

Нагадаємо, що під час своєї першої каденції на чолі уряду Ізраїлю, з 1996 по 1999 рік, Нетаньяху відвідував Україну у 1999-у.

Минулого місяця на запитання ізраїльського журналіста, чи готовий Нетаньяху виступити посередником між українським та російським президентами, прем'єр Ізраїлю відповів, що поки "не поспішає цього робити". "Якщо я займуся цим, я можу створити очікування (з обох сторін. - Ред.), які я не зможу здійснити. Тож до цього часу я ввічливо відмовлявся від таких пропозицій, але оскільки ви запитали, я ще раз розгляну цю опцію", - цитує Нетаньяху The Jewish Press.

Ізраїльський прем'єр запросив президента Росії Володимира Путіна відвідати у вересні Єрусалим, щоб відкрити пам'ятник жертвам блокади Ленінграда під час Другої світової війни. Захід запланований на 7 вересня.