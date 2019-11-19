Прем'єр Чехії запевнив у подальшій гуманітарній допомозі Донбасу

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш запевнив, що Чехія й надалі надаватиме гуманітарну допомогу українцям, які постраждали внаслідок військового конфлікту на Донбасі. Про це він заявив у вівторок, 19 листопада, на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Я запевнив пана президента, що Чехія надалі надаватиме гуманітарну допомогу людям, які постраждали в конфлікті на Сході, і розвиватиме співпрацю з Україною. З 2014 року ми надали Україні 15 мільйонів євро, підтримуємо реформаторську діяльність президента та уряду", - сказав Бабіш, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Підтримка територіальної цілісності України

Чеський прем'єр також заявив, що Прага підтримує український суверенітет і територіальну цілісність, а також засуджує російську агресію на Донбасі та анексію Криму.

"Я приїхав з однозначним повідомленням, що ми підтримуємо Україну та її народ і не сприймаємо та засуджуємо російську агресію на Сході України, а також незаконну анексію Криму. Звісно, ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах", - запевнив Бабіш. Він наголосив, що не бачить іншого способу вирішити конфлікт на Донбасі, окрім як мирне врегулювання.

Раніше президент Чеської Республіки Мілош Земан робив резонансні заяви щодо Криму, зокрема, пропонував Україні домовитися про грошову компенсацію від РФ за Крим.

Розширення військово-технічної співпраці

На брифінгу також повідомили про наміри Києва та Праги розширювати двосторонню співпрацю у військово-технічній галузі. За словами Зеленського, йдеться насамперед про домовленість "започаткувати виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах".

Український президент також подякував уряду Чехії за "зняття всіх бар'єрів у торгівлі з Україною військово-промисловою продукцією".

Бабіш прибув в Україну 18 листопада з дводенним візитом. Його супроводжує делегація чеських підприємців. Програма візиту передбачає зустріч з Зеленським, прем'єр-мністром Олексієм Гончаруком, спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим та проведення чесько-українського бізнес-форуму, нагадує "Інтерфакс-Україна".