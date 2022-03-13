Прем'єр Хорватії просить НАТО розслідувати падіння дрона у Загребі

Після падіння у Загребі військового безпілотного літального апарату (БПЛА) Ту-141 "Стриж" виробництва радянських часів, що його імовірно, було запущено з української території, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович закликав покращити співпрацю в рамках НАТО та розкритикував реакцію Північноатлантичного альянсу на цей інцидент як недостатню. Про це повідомило у неділю, 13 березня, агентство AFP.

БПЛА пролетів через повітряний простір двох інших держав НАТО - Угорщини та Румунії та згодом упав поряд із житловим районом у Загребі, наголосив Пленкович. У зв'язку з інцидентом він надіслав листи колегам із ЄС та генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу. За словами Пленковича, Ту-141 ніс "дуже явну загрозу", на яку "належить дати відповідь". Раніше начальник генштабу збройних сил Хорватії Роберт Хрань розцінив те, що сталося, як "дуже серйозний інцидент".

Пленкович додав, що наразі невідомо, "кому саме належить цей дрон", і що тільки розслідування може встановити, хто його запустив.

Президент Хорватії Зоран Міланович також закликав з'ясувати, чому безпілотник "ніким не помічений майже цілу годину летів над територією НАТО". За його словами, це - "завдання не лише Угорщини, а й усього керівництва НАТО".

Безпілотник упав приблизно за шість кілометрів від центру Загреба

Андрей Пленкович також написав у Twitter, що у телефонній розмові попросив Столтенберга, щоб НАТО "розслідувало факти, пов'язані з цим серйозним інцидентом". Столтенберг своєю чергою зазначив, що домовилися "залишатися в тісному контакті та співпрацювати", щоб прояснити деталі того, що сталося.

Дрон Ту-141, довжина якого перевищує 14 метрів, а повна вага - 5300 кілограмів, впав пізно ввечері 10 березня в парку Загреба, приблизно за шість кілометрів від центру міста і лише за 200 метрів від житлового масиву. Близько 40 автомобілів, припаркованих неподалік, було пошкоджено, люди не постраждали. Станом на середину дня 13 березня дрон ще не витягли з вирви, що утворилась після його падіння, зазначило агентство AFP.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію покласти край війні в Україні та не допустити поширення воєнних дій на інші країни. "Ми несемо відповідальність за те, щоб конфлікт не загострився і не вийшов за межі України", - заявив він 8 березня, після зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом.