Прем'єр Польщі не вірить, що санкції США зупинять "Північниий потік-2"

Польський уряд перед зустріччю канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) та президента РФ Володимира Путіна вкотре піддав гострій критиці газопровід "Північний потік-2". Як заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в оприлюдненому в суботу, 11 січня, інтерв'ю німецькій газеті Welt, цей газопровід "є кроком у хибному напрямку". За його словами, "Москва ніколи не повинна мати можливість шантажувати ЄС припиненням постачання газу".

Водночас Моравецький має невелику надію, що цей проєкт зможуть зупинити санкції з боку США. Вони можуть "затягнути, але не припинити" будівництво газопроводу, вважає він. "Для Польщі було би, звісно, найкраще, якби будівництво "Північного потоку-2" взагалі ніколи не починалося", - сказав Моравецький, цитує агентство новин AFP.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потрапили судна, що займаються прокладанням труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають стосунок до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд до США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що перебувають на території США, будуть заморожені.

Через цей крок Вашингтона участь у проєкті припинила швейцарська компанія Allseas, судна-трубоукладачі якої були залучені до будівництва газопроводу. Вони покинули місце проведення робіт. В уряді Росії заявили, що планують добудувати газогін до кінця поточного року.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та міністр закордонних справ країни Гайко Маас (Heiko Maas) 11 січня відвідують Москву, де проведуть зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними німецького уряду, на зустрічі будуть обговорюватися такі питання, як майбутнє "Північного потоку-2", а також ситуація в Україні, Сирії, Лівії, Іраку та Ірані.