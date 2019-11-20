 Прем′єр Мальти надав імунітет фігуранту справи про вбивство журналістки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2019

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Новини

Прем'єр Мальти надав імунітет фігуранту справи про вбивство журналістки

Підозрюваний надав слідству важливу інформацію про загибель Дафни Каруани Галіції, заявили в поліції. Йому дали імунітет для перевірки цих свідчень, пояснив прем'єр Мальти.

Sechs Monate nach dem Anschlag auf maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizi (picture-alliance/dpa/L.Klimkeit)

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат надав імунітет одному з фігурантів справи про вбивство журналістки Дафни Каруани Галіції. Це рішення було ухвалене для з'ясування "усіх фактів", заявив глава уряду в парламенті у понеділок, 25 листопада.

DW.COM

За два роки після вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції уряд Мальти оголосив про початок незалежного розслідування. Його мета - з'ясувати, чи можна було запобігти вбивству. (21.09.2019)

Уряд Мальти зазнає дедалі більшої критики через досі не розкрите вбивство журналістки-викривальниці Дафни Каруани Галіції. З Валетти повідомляє кореспондент DW Бернд Ріґерт. (24.09.2018)

Підозрюваний Мелвін Теума вже надав слідству "важливу інформацію", стверджують неназвані співрозмовники агенції AFP у поліції. Тепер він повинен повторити свої показання в суді під присягою.

Ще один затриманий, мальтійський бізнесмен Йорген Фенек, також запросив імунітет. Однак рішення щодо нього поки не ухвалено. Фенек - керівник і співвласник офшорної компанії 17 Black, про яку писала загибла.

Журналістка Дафна Каруана Галіція загинула восени 2017 року. За версією слідства, в орендованому нею автомобілі спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше репортерка скаржилася на погрози на її адресу. Незадовго до загибелі вона займалася розслідуванням стосовно глави уряду країни і двох його найближчих помічників через підозри в корупції. У липні 2018 року генеральна прокуратура Мальти заявила, що слідство не змогло довести корупційні зв'язки прем'єр-міністра республіки.

За кілька місяців до цього трьом підозрюваним у справі про вбивство були пред'явлені офіційні обвинувачення. Їм закидають виготовлення вибухового пристрою, за допомогою якого було вбито журналістку.

Водночас слідству досі не вдалося знайти підозрюваних у замовленні вбивства. Однак слідству поки так і не вдалося встановити замовника вбивства журналістки. Через це на вимогу Ради Європи та родичів загиблої журналістки влада Мальти розпочала незалежне розслідування під керівництвом колишнього судді. Розслідування повинне дати відповідь на запитання, чи міг уряд Мальти запобігти вбивству журналістки та чи доклав він усіх зусиль для її захисту.

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Боротьба з корупцією: журналісти Мальти продовжують справу вбитої колеги (02.02.2018)

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Боротьба з корупцією: журналісти Мальти продовжують справу вбитої колеги (02.02.2018)  

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