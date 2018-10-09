Прем'єр Македонії пропонує поступки націоналістам за зміну назви країни

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв запропонував опозиції "прощення і примирення" під час обговорення питання про перейменування країни на Республіка Північна Македонія. "Настав час сказати "стоп" розколам, ось настав шанс пробачити (одне одному - Ред.)", - заявив Заєв у понеділок, 15 жовтня, маючи на увазі вторгнення націоналістичної опозиції до парламенту у квітні 2017 року, внаслідок чого Заєв отримав ушкодження.

Кільком представникам опозиційної партії пред'явили обвинувачення через цей інцидент, а деякі інші члени націоналістичної політсили, що була при владі в країні, перебувають під слідством за корупцію. "Давайте пробачимо і примиримося", - заявив Заєв, додавши, що він готовий "узяти на себе політичну відповідальність за цей крок". Хоча прем'єр прямо не запропонував опозиціонерам амністію, ЗМІ в Македонії жваво обговорюють можливі політичні торги між владою та опозицією.

Зміна назви Македонії повинна покласти край багаторічній суперечці з Грецією, яка має регіон з такою ж назвою. Це відкриє Македонії дорогу до членства в ЄС та НАТО, однак націоналістична опозиція країни виступає проти. До початку обговорення у парламенті націоналісти скликали протест під стінами парламенту, однак лише кілька десятків людей прийшли на акцію під гаслом "Стражі імені".

Згідно із законом, дебати в парламенті можуть тривати до 10 днів, однак опозиція може перервати їх, залишивши парламент. Якщо Заєву не вдасться переманити на свій бік 10 опозиційних депутатів, голоси яких необхідні для внесення змін до конституції і подальшої зміни назви країни, найімовірніше, прем'єр оголосить нові вибори.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас та Заєв підписали угоду щодо перейменування колишньої югославської республіки Македонія на Республіка Північна Македонія. Зі свого боку, Греція розблокує можливості вступу Македонії до ЄС і НАТО.