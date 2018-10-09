Прем'єр Вірменії Пашинян оголосив про відставку з посади задля нових виборів

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в ефірі місцевого Суспільного телебачення у вівторок, 16 жовтня, оголосив про свою відставку з метою розпуску парламенту і проведення позачергових парламентських виборів. "Після моєї відставки президент прийме відставку уряду. Всі міністри продовжать виконувати свої обов'язки. Я також продовжу виконувати конституційні повноваження прем'єр-міністра. Якщо на виборах в грудні ви виберете нашу політичну силу, я переоберуся на посаді прем'єра", - заявив Пашинян у зверненні, цитує агентство "Інтерфакс".

Раніше в телевізійному інтерв'ю Пашинян заявив, що позачергові парламентські вибори повинні відбутися 9-10 грудня "плюс-мінус кілька днів". "Для цього я маю піти у відставку до 16 жовтня", - зазначив він.

Пізніше 16 жовтня президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку уряду Вірменії, повідомила прес-служба президента країни.

Згідно з конституцією Вірменії, після відставки прем'єр-міністра і уряду фракції парламенту Вірменії повинні в семиденний термін висунути нового кандидата на пост прем'єра. Якщо парламент не обирає прем'єра, то знову в семиденний термін проводяться нові вибори голови уряду. У разі необрання прем'єра вдруге парламент розпускають. Відповідно до конституції, позачергові вибори парламенту проводяться не раніше ніж за 30 днів і не пізніше 45 днів після розпуску законодавчого органу.

Домовленості про дострокові вибори

Пашинян і голова партії "Процвітаюча Вірменія", один з найбільших вірменських підприємців Гагік Царукян підписали меморандум про проведення позачергових парламентських виборів у грудні, відповідно до якого керована Царукяном парламентська фракція "Царукян" взяла на себе зобов'язання не висувати кандидата на пост прем'єра і не сприяти будь-якому іншому кандидату.

Раніше парламентська фракція очолюваної екс-президентом Вірменії Сержем Саргсяном Республіканської партії заявила, що не висуне свого кандидата на пост прем'єра в разі відставки глави уряду для розпуску парламенту і проведення позачергових парламентських виборів.

Нині в 105-місцевому парламенті Вірменії представлені чотири фракції. Опозиційна фракція Республіканської партії має 50 депутатських мандатів. Фракція "Царукян" має 31 мандат. Фракція "Дашнакцутюн" представлена сімома депутатами. Фракції "Елк", сформованій за участі партії прем'єра "Громадянський договір", належать дев'ять мандатів. Вісім депутатів не входять до жодної фракції, після зміни влади у Вірменії вони покинули фракцію Республіканської партії.