Президент Ірану Хасан Роухані закинув США економічний тероризм

Президент Ірану Хасан Роухані закинув Сполученим Штатам економічний тероризм проти своєї країни. "Економічний тероризм означає створення жаху в країні та страху в інших країнах, які мають намір інвестувати туди. Вихід Америки (з ядерної угоди. - Ред.) безумовно є яскравим прикладом економічного тероризму", - заявив він у суботу, 8 грудня, виступаючи на Другій конференції голів парламентів Афганістану, Китаю, Ірану, Пакистану, Росії та Туреччини, цитує агенція Reuters.

Роухані також заявив, що міжнародна спільнота не може покладатися на президента США Дональда Трампа. "Від того, хто вітає будівництво стіни, не можна очікувати будівництва мостів", - заявив він, передає агенція dpa.

Президент Ірану також зазначив, що продовження санкцій проти Ірану з боку західних країн може привести до погіршення ситуації з обігом наркотиків в самих цих державах. "Якщо буде завдано шкоди боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин через ваші санкцій, тоді ви не зможете боротися з цим явищем у себе у своїх країнах", - сказав Роухані.

За його словами, Іран щороку витрачає 800 мільйонів доларів на боротьбу з незаконним обігом наркотиків. Іран межує з Афганістаном, який є найбільшим у світі виробником опію, та Пакистаном - потужним транзитером наркотичних речовин.

На початку травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної у 2015 році між Іраном та Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

5 листопада США в повному обсязі відновили санкції проти Ірану. Санкції поширюються також і на підприємства, які продовжуватимуть торгівлю з Іраном. Дональд Трамп неодноразово вкрай різко критикував керівництво у Тегерані, закидаючи йому підтримку міжнародного тероризму та дестабілізацію ситуації в регіоні.