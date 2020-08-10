Президент Європейської Ради скликає саміт ЄС щодо Білорусі

З огляду на тривалі масові протести у Білорусі президент Європейської Ради Шарль Мішель у понеділок, 17 серпня, оголосив про скликання екстреного саміту ЄС щодо ситуації в Білорусі. Саміт у форматі відеоконференції має розпочатися опівдні 19 серпня.

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"Я скликаю засідання членів Європейської Ради цієї середи о 12:00, щоб обговорити ситуацію в Білорусі", - написав Мішель у соцмережі Twitter.

Він наголосив, що "народ Білорусі має право визначати своє майбутнє і вільно обирати свого лідера. Насильство проти протестувальників неприйнятне і його не можна допускати".

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14 серпня міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі в режимі відеоконференції погодили запровадження персональних санкцій проти окремих чиновників Білорусі. Санкційний список готує зовнішньополітична служба ЄС.

Як зазначив перед початком відеоконференції міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), ЄС прагне суттєво посилити тиск на Білорусь. Йдеться про цілеспрямовані санкції проти осіб, які в останні дні та тижні проявили себе з гіршого боку при фальсифікації виборів, а також при застосуванні насильства проти демонстрантів.

10 серпня уряд Польщі закликав скликати екстрений саміт Європейського Союзу щодо ситуації в Білорусі після застосування сили правоохоронцями проти демонстрантів.

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Протести після виборів

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними результатами, Лукашенко, який обіймає пост президента з 1994 року, переміг на виборах з великим відривом від інших кандидатів. Результати виборів викликали масові протести, які тривають досі.

Під час протестів було затримано близько семи тисяч осіб, згодом частину з них звільнили. У сутичках з правоохоронцями кілька сотень людей постраждали, одна людина загинула на акції протесту, одна - після затримання. За інформацією ЗМІ, про місцеперебування десятків осіб, затриманих на акціях, досі нічого невідомо.

З 13 серпня на білоруських підприємствах почалися мирні протести. 16 серпня пройшов найбільший мітинг противників Лукашенка. За оцінками ЗМІ, у ньому взяли участь кілька сотень тисяч людей. Вони підтримали вимогу відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів у Білорусі.

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Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Вимога протестувальників - відставка Лукашенка Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Припинити свавілля силовиків Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Антимайдан" Лукашенка У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Наказ" провести нові вибори Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Протести не лише у Мінську Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших. Автор: Максим Сидоржевський



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