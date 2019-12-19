 Президент України підписав Виборчий кодекс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2019

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Новини

Президент України підписав Виборчий кодекс

Президент України Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс, який передбачає проведення парламентських виборів у 27 виборчих регіонах. Раніше Верховна Рада погодилася з усіма 17 пропозиціями від президента.

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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 грудня, підписав Виборчий кодекс та повернув його до Верховної Ради. Про це повідомляється на сайті українського парламенту.

Як повідомлялося, 19 грудня Верховна Рада підтримала пропозиції президента Володимира Зеленського до Виборчого кодексу та ухвалила його в цілому.

Восени Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс, ухвалений 11 липня Верховною Радою VIII скликання. Український президент пояснював своє рішення заветувати кодекс тим, що документ не відповідає Конституції. 13 вересня Зеленський повернув його до парламенту зі своїми 17-ма пропозиціями.В його пропозиціях також наголошувалося, що документ не враховує останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджуються із базовими законодавчими актами, а також не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу.

Нагадаємо, що законопроєкт колишнього голови Ради Андрія Парубія, ексдепутатів Олександра Черненка (фракція "Блок Петра Порошенка") і Леоніда Ємця ("Народний фронт") передбачає проведення парламентських виборів у 27 виборчих регіонах.

Кожна партія висуватиме два типи списків - єдиний список кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі та списки кандидатів у відповідних виборчих регіонах, з яких буде формуватися єдиний список кандидатів. Право висування кандидатів на парламентських виборах закріплено виключно за політичними партіями, можливість самовисування не передбачено. Голосування за партію є обов'язковим, в іншому випадку бюлетень вважатиметься недійсним.

Прохідний бар'єр - п'ять відсотків. Після визначення партій, що подолали бар'єр, ЦВК визначатиме виборчу квоту - кількість голосів, необхідну для отримання одного мандата.

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Посилання в інтернеті

Документ на сайті Верховної Ради України

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