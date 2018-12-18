Президент Угорщини підписав "закон про рабство", який викликав протести

Президент Угорщини Янош Адер, попри протести в країні, у четвер, 20 грудня, підписав реформу трудового законодавства, яка передбачає збільшення максимально дозволеної кількості понаднормових годин роботи з 250 до 400 годин на рік. "Я вивчив поправки до трудового законодавства, його пункти не суперечать конституції", - цитує Адера агенція AFP.

За словами угорського президента, пункти нової реформи аналогічні до трудового законодавства інших країн ЄС. "Реформа не зачіпає законні права працівників. З цієї причини я й підписав законопроект, попри побоювання", - наголосив Адер.

Нагадаємо, протести в Угорщині активізувалися після того, як 12 грудня парламент країни ухвалив зміни до трудового законодавства. Запропонований партією прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" закон, які критики та профспілки називають "законом про рабство", передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400.

Згідно із законом, роботодавці гарантовано можуть призначати понаднормові 250 годин на рік кожному працівнику. Водночас можливе подальше збільшення понаднормової роботи за згодою працівника. Уряд стверджує, що зміни принесуть користь тим, хто хоче заробити більше грошей, працюючи більше годин. Але профспілки вважають, що роботодавці можуть використовувати низькі зарплати та інші методи тиску на працівників, примушуючи їх погоджуватися більше працювати.

Крім того, акції в країні проходять на знак протесту проти ухваленого минулого тижня закону про створення нових судів з адміністративних справ, які будуть перебувати на контролі уряду країни. До повноважень нових інстанцій будуть належати питання, пов'язані з виборчим процесом, протестами та корупцією.