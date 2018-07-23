 Президент Польщі схвалив закон щодо правосуддя на тлі багатотисячних протестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

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Новини

Президент Польщі схвалив закон щодо правосуддя на тлі багатотисячних протестів

Критики нового закону заявляють про ризик демонтажу правової держави у Польщі. Документ став частиною суперечливої судової реформи.

Протести у Варшаві

Протести у Варшаві

У більше ніж двох десятках міст Польщі у четвер, 26 липня, відбулися протести проти скандального закону про правосуддя. Утім, президент Анджей Дуда усе ж підписав документ, який розширює повноваження уряду щодо Конституційного суду. Проти підписання виступили, зокрема, представники опозиційних партій і правозахисні групи, які побоюються демонтажу правової держави в країні. Чимало протестувальників вийшли зі свічками "проти знищення демократії", зазначає агенція Reuters.

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Попри вступ у дію нової судової реформи, очільниця Верховного суду Польщі відмовилася йти на пенсію. (04.07.2018)

Європейська Комісія розпочала нове провадження проти Польщі через скорочення віку виходу на пенсію суддів Верховного суду. Брюссель вважає, що такий крок підриває незалежність судової системи. (02.07.2018)

Підписаний закон є частиною суперечливої судової реформи в Польщі. Попередні кроки також викликали нарікання як у країні, так і в Євросоюзі. Зокрема, за законом, який набув чинності у квітні, з 3 липня судді Верховного суду мають йти на пенсію з 65-ти, а не 70-ти років. Нова норма може зачепити 27 з 72-ох суддів. Ті, хто хоче продовжити працювати, мають подати прохання Дуді. Критики побоюються, що у такий спосіб неугодні владі судді будуть усунуті з посад

Ще в грудні 2017 року Єврокомісія розпочала дисциплінарну процедуру проти Варшави через суперечливу судову реформу. У результаті цього безпрецедентного кроку Польща може бути позбавлена права голосу в ЄС. Єврокомісія та влада Польщі перебувають в конфлікті з початку 2016 року. Тоді вперше в історії ЄС Брюссель запустив процес перевірки відповідності країни-члена принципу верховенства права, дотримання якого є передумовою членства. Підставою перевірки стала реформа Конституційного суду в Польщі - на той час єдиного верховного органу влади, непідконтрольного націонал-консервативній партії "Право і справедливість".

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