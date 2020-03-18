 Президент Казахстану: Ми не вважаємо анексію Криму анексією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Президент Казахстану: Ми не вважаємо анексію Криму анексією

В інтерв'ю Deutsche Welle президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає те, що "відбулося в Криму", анексією. За його словами, в Казахстані завжи вірили в "мудрість російського керівництва".

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Влада Казахстану не вважає анексію Росією українського Криму анексією. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. "По-перше, ми не називаємо те, що відбулося в Криму, анексією. Те, що відбулося, те відбулося. Анексія - це надто важке слово стосовно Криму", - заявив він, відповідаючи на питання, чи був Казахстан наляканий анексією Криму та війною на Донбасі.

Токаєв наголосив, що жодного страху щодо цих подій в Україні в Казахстані немає. "Жодного страху, як ви кажете, не було, оскільки в нас, як я вже сказав, абсолютно довірливі, добросусідські відносини з Російською Федерацією. Споконвіку ми вірили в мудрість, порядність російського керівництва", - зазначив президент Казахстану.

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Резолюція, ухвалена Третім комітетом Генасамблеї ООН, засуджує масові затримання активістів та закликає Росію припинити переслідування в анексованому Криму. Київ привітав ухвалення резолюції. (14.11.2019)

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Він також зазначив, що мінські переговори були розпочаті з ініціативи колишнього лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва. "Щоправда, він тоді запропонував Астану, але через логістику і віддаленість від Європи було ухвалене рішення проводити ці переговори в Мінську. Нині мінські домовленості, по суті, є єдиним правовим документом, який може призвести врешті-решт до врегулювання так званого українського конфлікту", - зазначив Токаєв.

Нагадаємо, що в березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Україна і переважна більшість країн світу анексію не визнає, щодо Росії запроваджені санкції. За кілька місяців після цього на Донбасі за підтримки Москви були незаконно проголошені так звані "ДНР" і "ЛНР". Низка країн запровадили нові санкції відносно Росії у зв'язку з підтримкою сепаратистів на Сході України.

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