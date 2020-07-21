 Президент Бразилії повідомив про негативний тест на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Президент Бразилії повідомив про негативний тест на коронавірус

Президент Бразилії Жаір Болсонару повідомив, що має негативний результат тесту на коронавірус. У Twitter він розмістив своє фото з упаковкою гідроксихлорохіну, ефективність проти COVID-19 якого не була науково доведена.

Жаір Болсонару

Жаір Болсонару

Президент Бразилії Жаір Болсонару, який раніше інфікувався коронавірусом, у суботу, 25 липня, повідомив, що результат його тесту на COVID-19 є негативним.

На розміщеному у Twitter фото бразильський президент тримає упаковку протималярійного засобу гідроксихлорохіну. Раніше він заявляв, що профілактично вживає цей препарат для захисту від коронавірусу. Втім, науково його ефективність проти коронавірусу не була доведена.

Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару називав коронавірус "маленьким грипом", відмовлявся носити маски і дотримуватися дистанції, а також брав участь у мітингах проти обмежень через COVID-19. У відповідь суд у Бразилії заборонив уряду Болсонару поширювати неправдиву інформацію про коронавірус, а йому самому наказав носити захисну маску у громадських місцях.

Згодом Болсонару повідомив, що інфікувався коронавірусом. Він запевнив, що почувається добре, і що у нього спостерігаються лише слабкі симптоми.

Бразилія зараз посідає друге місце в світі після США за числом заражених та померлих від коронавірусу - понад 2,3 мільйона та 85 тисяч осіб відповідно.

Дивитись відео 03:53

Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (26.05.2020)

Також за темою

Brasilien Massengräber und Krankenhäuser| Krankenhaus in Manaus

Понад 80 тисяч людей померли від COVID-19 у Бразилії 21.07.2020

Жертвами коронавірусу у Бразилії офіційно стали більше 80 тисяч людей. Останнім часом у країні щодня реєстрували близько тисячі смертей. Всього у Бразилії підтвердили більше 2,1 мільйона інфікувань.

Brasilien Brasilia | Coronavirus | Jair Bolsonaro, Präsident

Болсонару мав симптоми COVID-19, чекає на результати тесту 07.07.2020

Президент Бразилії Жаір Болсонару мав симптоми COVID-19, зараз він чекає на результати тесту на коронавірус.

Facebook und Twitter Symbolbild

Facebook і Twitter заблокували сторінки прибічників Болсонару 25.07.2020

Facebook і Twitter заблокували сторінки прихильників президента Бразилії після ухвали суду. Їх підозрюють у проведенні дезінформаційної кампанії.

Реклама

Докладно

Акція українських ЛГБТ-активістів біля посольства РФ у Києві (липень 2019 року)

"Печерна гомофобія": нова ініціатива від "Слуги народу"

Переслідування за гомосексуальність і трансгендерність знову у політичному тренді в Україні  

Востаннє питання торговельних обмежень обговорювалося прем'єром Шмигалем під час його візиту до Брюсселя 23 липня

ЄС застерігає Україну від торговельних обмежень

Євросоюз закликає Україну підтримувати промисловість так, щоб не порушувати положень угоди про асоціацію.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  