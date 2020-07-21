Президент Бразилії повідомив про негативний тест на коронавірус

Президент Бразилії Жаір Болсонару, який раніше інфікувався коронавірусом, у суботу, 25 липня, повідомив, що результат його тесту на COVID-19 є негативним.

На розміщеному у Twitter фото бразильський президент тримає упаковку протималярійного засобу гідроксихлорохіну. Раніше він заявляв, що профілактично вживає цей препарат для захисту від коронавірусу. Втім, науково його ефективність проти коронавірусу не була доведена.

Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару називав коронавірус "маленьким грипом", відмовлявся носити маски і дотримуватися дистанції, а також брав участь у мітингах проти обмежень через COVID-19. У відповідь суд у Бразилії заборонив уряду Болсонару поширювати неправдиву інформацію про коронавірус, а йому самому наказав носити захисну маску у громадських місцях.

Згодом Болсонару повідомив, що інфікувався коронавірусом. Він запевнив, що почувається добре, і що у нього спостерігаються лише слабкі симптоми.

Бразилія зараз посідає друге місце в світі після США за числом заражених та померлих від коронавірусу - понад 2,3 мільйона та 85 тисяч осіб відповідно.