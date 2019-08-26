Президент Бразилії звинуватив індіанців у лісових пожежах

Президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив у лісових пожежах в Бразиліїкорінне населення. Під час зустрічі з губернаторами регіону Амазонії у середу, 28 серпня, він прокоментував свою відмову виділити землі індіанцям. Болсонару наголосив, що якби він пішов на поступки, то пожежі б "закінчилися за дві хвилини".

Він заявив, що його уряд отримав 400 заяв з проханнями про виділення землі від індіанців, усі вони були відхилені. Болсонару вважає, що нинішні пожежі у лісах Амазонії є відповіддю на його відмову.

Лише кілька днів тому президент Бразилії покладав відповідальність за пожежі на екологічних активістів. За його твердженнями, саме екоактивісти є ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі. Він припускав "злочинні дії" екологічних організацій, метою яких є шкода репутації його та уряду Бразилії. Водночас доказів своїх звинувачень він не надав.

Екоактивісти натомість вважають, що руйнівні пожежі є наслідком безвідповідальної екологічної політики уряду, зокрема що стосується вирубки лісів.

Днями Болсонару відмовився від 18 мільйонів євро фінансової допомоги, яку Бразилії запропонували країни Великої сімки для гасіння пожеж. Однак згодом президент Бразилії погодився отримати гроші за умови "поваги до суверенітету Бразилії". Також президент наголосив, що уряд Бразилії самостійно займатиметься розподіленням цих коштів.

Нагадаємо, пожежі у тропічних лісах Амазонії, які називають "зеленими легенями" Землі, не вщухають уже кілька тижнів. Тільки на території Бразилії цього літа зафіксовано майже 80 тисяч випадків пожеж. Це найбільша їхня кількість, починаючи з 2013 року, зазначається в дослідженні бразильського інституту космічних досліджень INPE.