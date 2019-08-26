Президент Бразилії звинуватив індіанців у лісових пожежах

Президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив у лісових пожежах в Бразиліїкорінне населення. Під час зустрічі з губернаторами регіону Амазонії у середу, 28 серпня, він прокоментував свою відмову виділити землі індіанцям. Болсонару наголосив, що якби він пішов на поступки, то пожежі б "закінчилися за дві хвилини".
Він заявив, що його уряд отримав 400 заяв з проханнями про виділення землі від індіанців, усі вони були відхилені. Болсонару вважає, що нинішні пожежі у лісах Амазонії є відповіддю на його відмову.
Лише кілька днів тому президент Бразилії покладав відповідальність за пожежі на екологічних активістів. За його твердженнями, саме екоактивісти є ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі. Він припускав "злочинні дії" екологічних організацій, метою яких є шкода репутації його та уряду Бразилії. Водночас доказів своїх звинувачень він не надав.
Екоактивісти натомість вважають, що руйнівні пожежі є наслідком безвідповідальної екологічної політики уряду, зокрема що стосується вирубки лісів.
Днями Болсонару відмовився від 18 мільйонів євро фінансової допомоги, яку Бразилії запропонували країни Великої сімки для гасіння пожеж. Однак згодом президент Бразилії погодився отримати гроші за умови "поваги до суверенітету Бразилії". Також президент наголосив, що уряд Бразилії самостійно займатиметься розподіленням цих коштів.
Нагадаємо, пожежі у тропічних лісах Амазонії, які називають "зеленими легенями" Землі, не вщухають уже кілька тижнів. Тільки на території Бразилії цього літа зафіксовано майже 80 тисяч випадків пожеж. Це найбільша їхня кількість, починаючи з 2013 року, зазначається в дослідженні бразильського інституту космічних досліджень INPE.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
"Зелені легені" планети у вогні
Густий дим стоїть над великими просторами басейну річки Амазонки. З повітря найкраще видно, як вогонь просувається вперед, знищуючи тропічні ліси. Стіна вогню пожирає величезні площі лісів. Хмари диму також вказують на природню катастрофу, яка продовжує лютувати: "зелені легені" нашої планети охоплені вогнем.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Невпинна робота пожежників
Вогонь залишає за собою лише обвуглені стовбури дерев і йде далі. Тисячі пожежників, ризикуючи власним життям, намагаються приборкати вогняну стихію. Але, вочевидь, їхніх зусиль недостатньо. Під тиском міжнародної спільноти уряд Бразилії ухвалив рішення долучити до боротьби з вогнем підрозділи збройних сил країни.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Тисячі лісових пожеж з початку року
Тим часом влада семи з 26-ти бразильських штатів оголосила надзвичайний стан і звернулася до уряду по допомогу. Статистика вражає: за даними бразильського Інституту досліджень космосу (INPE), з початку року було зафіксовано вже понад 75 тисяч лісових пожеж - на 84 відсотки більше, ніж за відповідний період минулого року.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Катастрофа, створена людиною
На жаль, масштабні пожежі у цій південноамериканській країні є регулярними. Вони постійно виникають у засушливу пору року. Утім, серед причин виникнення цього пекла є також і діяльність людини: за даними організацій, які опікуються захистом довкілля, в останній хвилі пожеж винні фермери. Їхній мотив при цьому - звільнити території під пасовища, зокрема для великої рогатої худоби.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Об'єкти інфраструктури у небезпеці
Пожежі є небезпечними не лише для віддалених лісових районів. Те, наскільки лісовий вогонь наблизився до населених людьми районів, засвідчує ця фотографія, зроблена поблизу міста Куяба на південному сході Бразилії. Вогонь лютує загрозливо близько до автомобілів, що їдуть дорогою, яка з'єднує цей регіон країни з сусідньою Болівією.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Протести проти уряду Жаіра Болсонару
У багатьох регіонах Бразилії формується рух опору проти центрального уряду країни. Насамперед під шквалом критики демонстрантів опинилася політика президента країни Жаіра Болсонару у сфері захисту довкілля. Болсонару неодноразово заявляв, що він виступає за використання басейну Амазонки у господарстві. За свою нерішучу реакцію на пожежі президент Бразилії наразився на критику в усьому світі.
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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Світ долучається до боротьби з вогнем
Країни Великої сімки погодили виділення термінової допомоги на загальну суму у 20 мільйонів євро. За рахунок цих коштів насамперед планувалося фінансувати роботи пожежних літаків. Утім, бразильські урядовці відмвилися від коштів іноземних донорів.
Автор: Даніель Гайнріх