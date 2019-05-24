Президент Бразилії Жаір Болсонару заснував антикомуністичну партію

Президент Бразилії Жаір Болсонару у четвер, 21 листопада, заснував власну партію, повідомляє агенція dpa. Політична сила отримала назву "Альянс за Бразилію". За словами президента Бразилії, партія працюватиме "проти комунізму, глобалізму та будь-якої ідеології, яка суперечить природному порядку".
У програмі нової партії зазначено, що вона "визнає місце Бога у житті, історії та душі бразильського народу" та підтримує право на володіння вогнепальною зброєю. Болсонару збирається керувати своєю партією разом з одним із своїх синів Флавіо, який є сенатором у парламенті країни.
За день до оголошення про створення "Альянсу за Бразилію" Болсонару покинув Соціально-ліберальну партію через скандал навколо фінансування виборчих кампаній.
Для того, щоб взяти участь у наступних виборах, новій партії необхідно зібрати 500 тисяч підписів у щонайменше дев'яти з 26 штатів. Після цього Вищий виборчий трибунал країни повинен перевірити та підтвердити ці списки.
Нагадаємо, що Болсонару переміг на виборах 28 жовтня 2018 року. Під час передвиборчої кампанії він відзначився тим, що звеличував період диктатури в Бразилії (1964-1985 роки), коли силовики мордували до смерті багатьох опозиціонерів та супротивників режиму. Крім того, він неодноразово допускав образливі висловлювання у бік політичних опонентів, жінок, гомосексуалів, а також робив ксенофобські заяви.
За свою ексцентричну поведінку та погляди, які він сповідує, Болсонару дістав репутацію "бразильського Трампа".
-
Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
"Зелені легені" планети у вогні
Густий дим стоїть над великими просторами басейну річки Амазонки. З повітря найкраще видно, як вогонь просувається вперед, знищуючи тропічні ліси. Стіна вогню пожирає величезні площі лісів. Хмари диму також вказують на природню катастрофу, яка продовжує лютувати: "зелені легені" нашої планети охоплені вогнем.
-
Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Невпинна робота пожежників
Вогонь залишає за собою лише обвуглені стовбури дерев і йде далі. Тисячі пожежників, ризикуючи власним життям, намагаються приборкати вогняну стихію. Але, вочевидь, їхніх зусиль недостатньо. Під тиском міжнародної спільноти уряд Бразилії ухвалив рішення долучити до боротьби з вогнем підрозділи збройних сил країни.
-
Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Тисячі лісових пожеж з початку року
Тим часом влада семи з 26-ти бразильських штатів оголосила надзвичайний стан і звернулася до уряду по допомогу. Статистика вражає: за даними бразильського Інституту досліджень космосу (INPE), з початку року було зафіксовано вже понад 75 тисяч лісових пожеж - на 84 відсотки більше, ніж за відповідний період минулого року.
-
Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Катастрофа, створена людиною
На жаль, масштабні пожежі у цій південноамериканській країні є регулярними. Вони постійно виникають у засушливу пору року. Утім, серед причин виникнення цього пекла є також і діяльність людини: за даними організацій, які опікуються захистом довкілля, в останній хвилі пожеж винні фермери. Їхній мотив при цьому - звільнити території під пасовища, зокрема для великої рогатої худоби.
-
Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Об'єкти інфраструктури у небезпеці
Пожежі є небезпечними не лише для віддалених лісових районів. Те, наскільки лісовий вогонь наблизився до населених людьми районів, засвідчує ця фотографія, зроблена поблизу міста Куяба на південному сході Бразилії. Вогонь лютує загрозливо близько до автомобілів, що їдуть дорогою, яка з'єднує цей регіон країни з сусідньою Болівією.
-
Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Протести проти уряду Жаіра Болсонару
У багатьох регіонах Бразилії формується рух опору проти центрального уряду країни. Насамперед під шквалом критики демонстрантів опинилася політика президента країни Жаіра Болсонару у сфері захисту довкілля. Болсонару неодноразово заявляв, що він виступає за використання басейну Амазонки у господарстві. За свою нерішучу реакцію на пожежі президент Бразилії наразився на критику в усьому світі.
-
Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Світ долучається до боротьби з вогнем
Країни Великої сімки погодили виділення термінової допомоги на загальну суму у 20 мільйонів євро. За рахунок цих коштів насамперед планувалося фінансувати роботи пожежних літаків. Утім, бразильські урядовці відмвилися від коштів іноземних донорів.
Автор: Даніель Гайнріх