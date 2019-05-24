Президент Бразилії Жаір Болсонару заснував антикомуністичну партію

Президент Бразилії Жаір Болсонару у четвер, 21 листопада, заснував власну партію, повідомляє агенція dpa. Політична сила отримала назву "Альянс за Бразилію". За словами президента Бразилії, партія працюватиме "проти комунізму, глобалізму та будь-якої ідеології, яка суперечить природному порядку".

У програмі нової партії зазначено, що вона "визнає місце Бога у житті, історії та душі бразильського народу" та підтримує право на володіння вогнепальною зброєю. Болсонару збирається керувати своєю партією разом з одним із своїх синів Флавіо, який є сенатором у парламенті країни.

За день до оголошення про створення "Альянсу за Бразилію" Болсонару покинув Соціально-ліберальну партію через скандал навколо фінансування виборчих кампаній.

Для того, щоб взяти участь у наступних виборах, новій партії необхідно зібрати 500 тисяч підписів у щонайменше дев'яти з 26 штатів. Після цього Вищий виборчий трибунал країни повинен перевірити та підтвердити ці списки.

Нагадаємо, що Болсонару переміг на виборах 28 жовтня 2018 року. Під час передвиборчої кампанії він відзначився тим, що звеличував період диктатури в Бразилії (1964-1985 роки), коли силовики мордували до смерті багатьох опозиціонерів та супротивників режиму. Крім того, він неодноразово допускав образливі висловлювання у бік політичних опонентів, жінок, гомосексуалів, а також робив ксенофобські заяви.

За свою ексцентричну поведінку та погляди, які він сповідує, Болсонару дістав репутацію "бразильського Трампа".

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