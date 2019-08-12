Президент Бразилії відмовляється від фінансової допомоги ФРН

Президент Бразилії Жаір Болсонару вважає непотрібними запропоновані Німеччиною кошти на захист лісів та біорізноманіття. "Ви може використовувати ці гроші так, як вважаєте за потрібне. Бразилії вони не потрібні", - заявив ультраправий політик у неділю, 11 серпня, перебуваючи в столиці країни місті Бразиліа. Виступ Болсонару прозвучав у відповідь на критику з боку німецької міністрки охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки Свеньї Шульце (Svenja Schulze).

Раніше Свенья Шульце заявила в інтерв'ю виданню Tagesspiegel, що політика бразильського уряду в регіоні Амазонії змушує засумніватися в бажанні й надалі дотримуватися послідовного скорочення швидкості вирубки лісів. Лише після того, як в цьому питанні з'явиться ясність, може бути продовжено німецьке фінансування проектів із захисту лісів в Бразилії, підкреслила Шульце. Як уточнює видання, для підтримки таких проектів як перший крок очікувалося виділення 35 мільйонів євро.

Раніше в серпні Болсонару звільнив главу бразильського Національного інституту космічних досліджень (INPE), який публічно звинуватив президента в "малодушності". Перед цим глава держави поставив під сумнів достовірність супутникових знімків, зроблених INPE. Згідно з цими знімками, площа лісів Амазонії, що вирубуються, в порівнянні з 2018 роком зросла на 278 відсотків, збільшившись від 596,6 квадратних кілометра до 2254 квадратних кілометрів.