Президент Болівії Ево Моралес пішов у відставку

Президент Болівії Ево Моралес оголосив свою відставку на тлі масових протестів і тиску з боку силових структур. "Я відмовляюся від посади президента", - заявив соціаліст Моралес в неділю, 10 листопада, виступаючи на національному телебаченні, цитує агенція новин AFP.

Перед тим Моралес погодився на проведення нових президентських виборів, однак керівники силових структур почали вимагати від нього добровільної відмови від влади. Вони вказували, зокрема, на необхідність "заспокоєння" мас протестувальників та "збереження стабільності" в країні. Раніше багато поліцейських перейшли на бік мітингарів.

Сам Моралес запевнив, що він став жертвою "путчу" проти нього. Свою відставку він пояснив бажанням зупинити насильство. Крім того, 60-річний Моралес вірить у те, що через його відмову від влади світ побачить те, як олігархи змовилися проти демократії, передає інформагенція dpa.

Після заяви Моралеса на вулицях столиці країни Ла-Паса розпочалися масові святкування. Ево Моралес правив країною з 2006 року.

Від влади відмовилося все вище керівництво країни

Згодом від своїх посад відмовилися віце-президент Альваро Гарсіа-Лінера, голови обох палат парламенту країни, а також кілька міністрів, їхніх заступників, губернаторів та мерів міст. Сам Моралес повідомив про плани поліції заарештувати його.

Після того міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард заявив про готовність його країни надати політичний притулок Моралесу. Про це мексиканський урядовець написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter. Він також повідомив, що багато урядовців та парламентарів переховуються в мексиканському посольстві в столиці Болівії.

Влада перейшла до опозиційної політикині

Владні повноваження в Болівії після відставки вищого керівництва країни перейшли до другої заступниці голови сенату Болівії Жанін Аньєс, котра представляє опозицію. Про це сама Аньєс заявила, виступаючи по національному телебаченню ввечері 10 листопада.

Заступниця голови сенату проведе термінову сесію парламенту Болівії, на якій будуть офіційно прийняті відставки президента і віце-президента, а також голів обох палат парламенту - сенату й палати депутатів. Крім того, Аньєс погодить і визначить дату проведення президентських і парламентських виборів.

Нагадаємо, цим крокам передували масові протести проти результатів президентських виборів. Вибори президента Болівії відбулися 20 жовтня. Попередні результати, оприлюднені ввечері того ж дня, вказували на можливість другого туру. Однак 21 жовтня, після опрацювання 95 відсотків протоколів, виборча комісія повідомила, що чинний президент Ево Моралес отримує 46,87 відсотка голосів, а його суперник Карлос Меса, який обіймав пост глави держави з жовтня 2003 по червень 2005 року, - 36,73 відсотка.

За законодавством Болівії, якщо один з кандидатів набрав понад 40 відсотків голосів, а розрив з наступним кандидатом становить понад 10 відсотків, від другого туру відмовляються і оголошують переможця виборів.

Меса заявив про "шахрайство" і наголосив, що не має наміру визнавати результати голосування. Відтоді у країні тривали масові протести. Внаслідок акцій протесту й безладів загинуло троє осіб ще кілька сотень отримали поранення.

До проведення другого туру виборів президента в Болівії закликали Організація американських держав та ЄС.