Президенткою Словаччини обрана активістка Зузана Чапутова

Адвокатка й громадська активістка Зузана Чапутова перемогла в другому турі виборів президента Словаччини. Згідно з даними, оприлюдненими в неділю, 31 березня, після обробки ста відсотків бюлетенів 45-річна ліволіберальна активістка набрала 58,4 відсотка голосів.

За її супротивника, 52-річного заступника глави Європейської Комісії Мароша Шефчовича, проголосували 41,6 відсотка виборців, передає агенція новин dpa. Марош Шефчович, підтримуваний правлячою партією "Курс - соціальна демократія" (SMER), вже визнав свою поразку і привітав представницю позапарламентської партії "Прогресивна Словаччина" з перемогою.

За результатами першого туру виборів, що пройшов 16 березня, Чапутова набрала 40,6 відсотка голосів виборців, а Марош Шефчович - 18,6 відсотка голосів.

Після оголошення підрахунку голосів Чапутова подякувала виборцям за довіру до неї не лише словацькою мовою, а також і мовою національних меншин - угорською, чеською та мовою народності рома. Крім того, вона пообіцяла, що як і її попередник Адрей Кіска, обстоюватиме "проєвропейську позицію", цитує dpa.

Чапутова стане першою жінкою-президентом за всю історію Словаччини. Хоч президент Словаччини виконує переважно представницькі функції, багато-хто вважає її обрання символом змін у країні.

Зузана Чапутова брала участь в масових протестах проти корупції, що почалися після вбивства журналіста Яна Куціяка. Вбивство Куціяка викликало хвилю протестів в Словаччині, що завершилися відставкою прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та кількох міністрів.