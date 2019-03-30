Президенткою Словаччини обрана активістка Зузана Чапутова

Після підрахунку всіх бюлетенів у другому турі виборів президента Словаччини ліволіберальна громадська активістка Зузана Чапутова набрала майже 60 відсотків голосів.
Адвокатка й громадська активістка Зузана Чапутова перемогла в другому турі виборів президента Словаччини. Згідно з даними, оприлюдненими в неділю, 31 березня, після обробки ста відсотків бюлетенів 45-річна ліволіберальна активістка набрала 58,4 відсотка голосів.
За її супротивника, 52-річного заступника глави Європейської Комісії Мароша Шефчовича, проголосували 41,6 відсотка виборців, передає агенція новин dpa. Марош Шефчович, підтримуваний правлячою партією "Курс - соціальна демократія" (SMER), вже визнав свою поразку і привітав представницю позапарламентської партії "Прогресивна Словаччина" з перемогою.
За результатами першого туру виборів, що пройшов 16 березня, Чапутова набрала 40,6 відсотка голосів виборців, а Марош Шефчович - 18,6 відсотка голосів.
Після оголошення підрахунку голосів Чапутова подякувала виборцям за довіру до неї не лише словацькою мовою, а також і мовою національних меншин - угорською, чеською та мовою народності рома. Крім того, вона пообіцяла, що як і її попередник Адрей Кіска, обстоюватиме "проєвропейську позицію", цитує dpa.
Чапутова стане першою жінкою-президентом за всю історію Словаччини. Хоч президент Словаччини виконує переважно представницькі функції, багато-хто вважає її обрання символом змін у країні.
Зузана Чапутова брала участь в масових протестах проти корупції, що почалися після вбивства журналіста Яна Куціяка. Вбивство Куціяка викликало хвилю протестів в Словаччині, що завершилися відставкою прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та кількох міністрів.
Учасники акцій у десятках словацьких міст вимагають результатів розслідування вбивства Яна Куціяка. Журналіст розслідував зв'язки влади Словаччини з італійськими підприємцями, пов'язаними з мафією. (22.02.2019)
Громадська активістка і адвокатка Зузана Чапутова впевнено перемогла в першому турі виборів і залишається фавориткою у другому турі. Її суперник - єврокомісар Марош Шефчович. (30.03.2019)
Юристка й громадська активістка Зузана Чапутова прогнозовано перемогла на виборах президента Словаччини. Це може стати передвісником політичних змін у всій Центрально-Східній Європі. (31.03.2019)