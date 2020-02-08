Представник Росії похвалив Зеленського за виступ на Мюнхенській конференції

Генеральний директор Російської ради з міжнародних справ (РРМС) Андрій Кортунов вважає, що виступ українського президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки буде позитивно сприйнятий у Європі і США.

"Я багато разів слухав виступи (Петра) Порошенка. Мені здається, що Зеленський знайшов більш правильний тон і він краще враховує ті настрої, які сьогодні є в Європі. Немає віктимізації, немає пафосної риторики, яка вже стала традиційною. Зеленський шукає рішення, і в цьому сенсі, мені здається, це буде сприйматися позитивно і в Європі, і в США", - сказав Кортунов в коментарі DW на полях Мюнхенської конференції у неділю, 16 лютого.

"12 кроків" для миру в Україні

Також він прокоментував суперечливий документ під назвою "Дванадцять кроків зі зміцнення безпеки в Україні і в усьому євроатлантичному регіоні", який був розповсюджений на Мюнхенській конференції та викликав негативну реакцію Києва. Кортунов розповів, що ініціаторами цього документу були Російська рада з міжнародних справ, європейський аналітичний центр European Leadership Network та американська організація Nuclear Threat Initiative, що опікується питанням запобігання ядерній загрозі.

"Зрозуміло, що цей документ подобається не всім, але мені здається, невірно вбачати в ньому якісь зловісні політичні задуми, як це визначили в апараті Порошенка - як мюнхенську змову. Я хочу підкреслити, що політика - це мистецтво можливого, як казав Бісмарк, і автори цього документу виходили з того, що можливо на сьогодні", - зазначив Кортунов.

Щодо пункту цього документу відносно початку національного діалогу про українську ідентичність, у тому числі з Росією, він додав, що це було б корисним для України. "Україна є дуже плюралістичним суспільством і для неї такий діалог був би корисним. Щодо участі інших країн-сусідів - це питання до українського керівництва, наскільки воно готове до такого діалогу", - сказав гендиректор РРМС.

Зеленський розкритикував "12 кроків"

Серед "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", зокрема, було запропоновано відновлення роботи Спільної центру з контролю та координації з питань припинення вогню на Донбасі, створення в рамках "нормандського формату" групи з діалогу у військовій сфері, розробка нових заходів довіри і підвищення рівня безпеки для населення в районі пунктів пропуску, розв'язання проблеми безвісти зниклих і початок процесу розмінування тощо. Документ також закликає до скасування санкцій проти Росії залежно від реалізації мінських домовленостей.

Володимир Зеленський розкритикував цей документ, зазначивши, що без України не можна обговорювати будь-які плани щодо припинення війни на Донбасі і повернення окупованих територій. Українське міністерство закордонних справ своєю чергою зазначило, що цей документ носить провокативний зміст і не відповідє офіційній позиції української держави.