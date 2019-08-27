Представники медіаспільноти - проти Шуфрича на чолі комітету зі свободи слова

Створений на початку 2019 року медіарух "Журналісти за усвідомлений вибір", до якого увійшла низка національних та регіональних ЗМІ України, закликає новообрані партії уВерховній Раді не допустити призначення головою комітету свободи слова представника партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ). "Лідери та члени цієї політичної сили не раз були помічені у використанні контрольованих ними медіа задля маніпуляцій громадською думкою та пропаганди, зокрема проросійської", - йдеться у поширеному у вівторок, 27 серпня, зверненні медіаруху, яке вони адресували "насамперед президентській політсилі "Слуга народу". Як відомо, підготовча депутатська група затвердила у вівторок список кандидатів на посади керівників комітетів у Верховній Раді. Як заявив голова депутатської підготовчої групи і лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, обраний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич має очолити парламентський комітет з питань свободи слова.

Критика зв'язків ОПЗЖ з Росією

Координатор медіаруху Віталій Міський наголошує, що в партію "Опозиційної платформи - За життя" входять колишні представники Партії регіонів і багато з них особисто голосували за так звані "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Цими законами, які були прийняті в розпал протестів Євромайдану в Києві та низці інших українських міст, серед іншого, встановлювалися обмеження свободи слова. Окрему увагу в медіарусі звертають на особу лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. За ствердженням авторів звернення, він послідовно просуває в Україні інтереси Росії, зокрема через маніпуляції та цензуру в фактично підконтрольних йому ЗМІ.

На підтвердження цьому в медіарусі вказують на результати моніторингу ЗМІ медійними громадськими організаціям. Згідно з ними, ідеться в заяві медіаруху, програми телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, що належать близькому соратнику Медведчука і представнику ОПЗЖ Тарасу Козаку, "дослівно відтворюють пропагандистські меседжі, що лунають в ефірі російських федеральних ЗМІ". "Призначення представника цієї полічили Нестора Шуфрича в комітет з питань свободи слова - це плювок в очі всій медійній спільноті", - каже Міський. До медіаруху "Журналісти за усвідомлений вибір" входять такі ЗМІ як НСТУ, "Українське радіо", "Громадське радіо", "Укрінформ", "Інтерфакс-Україна", "Новое время", "Дзеркало тижня" та інші українські медіа- та громадські організації.

Суперечлива кваліфікація

Журналістка-розслідувачка, керівниця Агенції розслідування Слідство.Інфо Ганна Бобінець, вказує також на невідповідність професійної кваліфікації Нестора Шуфрича завданням, які стоять перед комітетом Верховної Ради. "Нестор Шуфрич не є журналістом, недотичний до медіабізнесу. Ми нічого не знаєм про таку його професійну кваліфікацію. Йому буде достатньо важко відстоювати у Верховні Раді і світі наші журналістські проблеми", - сказала Бобінець в розмові з DW. Крім того, наголошує вона, діяльність і бізнес Нестора Шуфрича неодноразово були об'єктом журналістських розслідувань.

Представниця громадської організації "Детектор медіа", голова наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Світлана Остапа вважає, що "Опозиційна платформа - За життя" через Нестора Шуфрича використовуватиме парламентський комітет з питань свободи слова для піару та відстоювання інтересів виключно медіа, пов'язаних із членами партії. "Саме цей комітет завжди був майданчиком для спілкування всіх без винятку ЗМІ. Не хотілося би, аби наші інтереси тепер захищав представник ОПЗЖ", - наголошує Остапа.

На момент публікації цього повідомлення жодної офіційної реакції "Опозиційної платформи - За життя" чи Нестора Шуфрича на закиди медіаспільноти на його адресу не було.