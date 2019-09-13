 Представникам діаспори треба дозволити подвійне громадянство - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2019

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Представникам діаспори треба дозволити подвійне громадянство - Кулеба

Представникам української діаспори варто дозволити отримання українського громадянства як другого, вважає віце-прем'єр Дмитро Кулеба. На його думку, це допоможе ефективніше використовувати потенціал діаспори.

Дмитро Кулеба виступає за надання діаспорянам права на подвійне громадянство

Дмитро Кулеба виступає за надання діаспорянам права на подвійне громадянство

Віцепрем'єр Дмитро Кулеба підтримав ідею дозволити надання українського громадянства як другого  представникам української діаспори за кордоном. Про це він заявив у коментарі українському виданню "Дзеркало тижня", опублікованому в суботу, 26 жовтня.

За словами віце-прем'єра, надання українцям права мати подвійне громадянство дасть змогу Україні ефективніше використовувати потенціал представників діаспори, які прагнуть допомогти своїй батьківщині.

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"Якщо в майбутньому в українському уряді з'являться нові представники діаспори з громадянством Канади або США, але готові працювати на нашу країну, українська держава повинна мати вже готову модель співпраці з ними, а не вигадувати всілякі схеми", - вважає Кулеба.

Також він вважає, що лібералізація політики у сфері громадянства дасть можливість вирішити питання  українців, які отримали громадянство іншої країни, але хочуть зберегти зв'язок з батьківщиною.

Водночас Кулеба категорично відкидає можливість визнання Україною російського громадянства як другого: "Право подвійного громадянства не повинно за жодних обставин застосовуватися до країни-агресора".

Також віцепрем'єр наголосив, що висловлює у коментарі особисту думку, а не позицію усього уряду.

Нагадаємо, 18 липня президент України Володимир Зеленський доручив міністерству закордонних справ розробити механізм надання українського громадянства як другого "етнічним українцям з дружніх країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини".

У вересні голова Світового конгресу українців Павло Ґрод заявив DW, що він підтримує ідею запровадити можливість мати подвійне громадянство для українців за кордоном. За його словами, це додатково зацікавить професіоналів з діаспори до того, аби повертатися та працювати в Україні.

Країни Європи, в яких дозволено подвійне громадянство

Країни Європи, в яких дозволено подвійне громадянство

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