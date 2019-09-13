Представникам діаспори треба дозволити подвійне громадянство - Кулеба

Віцепрем'єр Дмитро Кулеба підтримав ідею дозволити надання українського громадянства як другого представникам української діаспори за кордоном. Про це він заявив у коментарі українському виданню "Дзеркало тижня", опублікованому в суботу, 26 жовтня.

За словами віце-прем'єра, надання українцям права мати подвійне громадянство дасть змогу Україні ефективніше використовувати потенціал представників діаспори, які прагнуть допомогти своїй батьківщині.

"Якщо в майбутньому в українському уряді з'являться нові представники діаспори з громадянством Канади або США, але готові працювати на нашу країну, українська держава повинна мати вже готову модель співпраці з ними, а не вигадувати всілякі схеми", - вважає Кулеба.

Також він вважає, що лібералізація політики у сфері громадянства дасть можливість вирішити питання українців, які отримали громадянство іншої країни, але хочуть зберегти зв'язок з батьківщиною.

Водночас Кулеба категорично відкидає можливість визнання Україною російського громадянства як другого: "Право подвійного громадянства не повинно за жодних обставин застосовуватися до країни-агресора".

Також віцепрем'єр наголосив, що висловлює у коментарі особисту думку, а не позицію усього уряду.

Нагадаємо, 18 липня президент України Володимир Зеленський доручив міністерству закордонних справ розробити механізм надання українського громадянства як другого "етнічним українцям з дружніх країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини".

У вересні голова Світового конгресу українців Павло Ґрод заявив DW, що він підтримує ідею запровадити можливість мати подвійне громадянство для українців за кордоном. За його словами, це додатково зацікавить професіоналів з діаспори до того, аби повертатися та працювати в Україні.