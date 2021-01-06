Праймеріз - попередні вибори в США, під час яких в окремих штатах політичні партії визначають своїх кандидатів у президенти.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Праймеріз". Завдяки праймеріз в окремих штатах американські партії визначають, хто саме боротиметься від них за те, щоб очолити Білий дім. Праймеріз проводяться в США, починаючи від 1842 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.