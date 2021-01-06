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Праймеріз

Праймеріз - попередні вибори в США, під час яких в окремих штатах політичні партії визначають своїх кандидатів у президенти.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Праймеріз". Завдяки праймеріз в окремих штатах американські партії визначають, хто саме боротиметься від них за те, щоб очолити Білий дім. Праймеріз проводяться в США, починаючи від 1842 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Гонконгу затримано близько 50 демократичних активістів

У Гонконгу затримано близько 50 демократичних активістів 06.01.2021

Затримання десятків гоноконзьких активістів і ексдепутатів пов'язують з проведенням опозицією праймеріз влітку 2020 року. Пекін побачив у цій ініціативі спробу революції.
Байден визначився з кандидаткою на посаду віцепрезидента США

Байден визначився з кандидаткою на посаду віцепрезидента США 12.08.2020

Камала Харріс в якості кандидатки на посаду віцепрезидента США разом з Джо Байденом боротиметься цього року за Білий дім.
Зеленський пропонує влаштувати дебати між Кличком і Верещук

Зеленський пропонує влаштувати дебати між Кличком і Верещук 17.07.2020

Володимир Зеленський вважає, що дебати між переможницею праймеріз у "Слузі народу" Іриною Верещук і діючим мером Києва Віталієм Кличком були б вельми цікавими.

Вибори мера Києва: у Слузі народу визначилися з кандидатом

Вибори мера Києва: у "Слузі народу" визначилися з кандидатом 16.07.2020

Народна депутатка Ірина Верещук перемогла на праймеріз фракції партії "Слуга народу" серед кандидатів у мери Києва. Її суперниками були Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.
Байден здобув достатню підтримку для номінації кандидатом у президенти США

Байден здобув достатню підтримку для номінації кандидатом у президенти США 06.06.2020

Джо Байден заявив, що отримав на праймеріз Демократичної партії достатню підтримку, щоб стати офіційним кандидатом від цієї політсили для участі у виборах президента США.
Джо Байден переміг на праймеріз в семи американських штатах

Джо Байден переміг на праймеріз в семи американських штатах 03.06.2020

Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії в семи штатах та впритул наблизився до необхідної для висування кількості делегатів. Праймеріз у двох штатах наступного тижня можуть стати вирішальними.
Джо Байден переміг ще у трьох важливих праймеріз

Джо Байден переміг ще у трьох важливих праймеріз 18.03.2020

У США Джо Байден переміг у трьох важливих для демократів праймеріз - у штатах Флорида, Іллінойс та Аризона. Йому треба здобути голоси ще приблизно 900 делегатів, щоб отримати номінацію від Демократичної партії.
Джо Байден здобув перемогу на праймеріз ще у чотирьох штатах

Джо Байден здобув перемогу на праймеріз ще у чотирьох штатах 11.03.2020

Колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг в праймеріз у чотирьох штатах, збільшивши таким чином свій відрив від Берні Сандерса.
Блумберг вийшов з виборчих перегонів і підтримав Байдена

Блумберг вийшов з виборчих перегонів і підтримав Байдена 04.03.2020

Після невтішних для себе результатів "супервівторка" американський мільярдер Майкл Блумберг вирішив вийти з боротьби за пост кандидата в президенти від Демпартії й підтримав Джо Байдена.

На праймеріз демократів у супервівторок лідирує Байден

На праймеріз демократів у "супервівторок" лідирує Байден 04.03.2020

У "супервіторок" в США праймеріз Демократичної партії пройшли в 14-и штатах. Головні суперники - колишній віцепрезидент Джо Байден і сенатор Берні Сандерс.
Супервівторок у республіканців залишив Трампа без конкурентів

"Супервівторок" у республіканців залишив Трампа без конкурентів 04.03.2020

У "супервівторок" у США праймеріз Республіканської партії проходять у 13-и штатах. У президента Дональда Трампа не виявилося серйозного суперника.
Вибори президента США: Джо Байден вперше виграв праймеріз

Вибори президента США: Джо Байден вперше виграв праймеріз 01.03.2020

Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у Південній Кароліні. На другому місці опинився Берні Сандерс, який раніше перемагав у гонці серед демократів за право змагатися на виборах президента США у листопаді.
Сандерс переміг на кокусах у Неваді з великим відривом

Сандерс переміг на кокусах у Неваді з великим відривом 23.02.2020

У США Берні Сандерс переміг на кокусах Демократичної партії у Неваді. Джо Байден посів друге місце, а Піт Буттіджич - третє, останньою стала Елізабет Воррен.
Берні Сандерс переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі

Берні Сандерс переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі 12.02.2020

Перемогу на праймеріз демократів у Нью-Гемпширі здобув сенатор Берні Сандерс. Між тим Джо Байден пасе задніх.
Біньямін Нетаньяху оголосив про перемогу на праймеріз у Лікуд

Біньямін Нетаньяху оголосив про перемогу на праймеріз у "Лікуд" 27.12.2019

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переміг на внутрішніх виборах глави партії "Лікуд". Тепер він представлятиме свою консервативну партію на виборах у березні. Нетаньяху очолює політсилу вже 14 років.
Мільярдер Майкл Блумберг вирішив поборотися за крісло президента США

Мільярдер Майкл Блумберг вирішив поборотися за крісло президента США 09.11.2019

Ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг зареєструвався для участі у праймеріз демократів у штаті Алабама. Він вважає, що окрім нього ніхто не здатний перемогти Дональда Трампа.

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