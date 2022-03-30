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Православна церква є другою за чисельністю православною спільнотою в світі. Вона нараховує близько 300 мільйонів вірян. Православна церква складається з низки помісних церков. Кожна з церков очолюється синодом єпископів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.