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Православна церква

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Православна церква".

Православна церква є другою за чисельністю православною спільнотою в світі. Вона нараховує близько 300 мільйонів вірян. Православна церква складається з низки помісних церков. Кожна з церков очолюється синодом єпископів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні

Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні 30.03.2022

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді України. Окрім заборони російської церкви в Україні, нардепи пропонують націоналізувати всю церковну власність її керівництва.

Як церква допомагає українській армії і що буде з Московським патріархатом (20.03.2022) 20.03.2022

Війна Росії проти України спричинила розкол у лавах Московського патріархату в Україні. Чимало духівників відмовляються пов'язувати себе з РПЦ, яка благословляє російську агресію. Тоді як решта представлених в Україні релігійних громад єдині, як ніколи, і роблять свій внесок у боротьбу із загарбниками.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на COVID-19

Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на COVID-19 15.01.2022

Митрополит Епіфаній отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Торік предстоятель ПЦУ двічі вакцинувався.

Епіфаній: Створення екзархату РПЦ у Африці - помста за визнання ПЦУ

Епіфаній: Створення екзархату РПЦ у Африці - помста за визнання ПЦУ 06.01.2022

У Православній церкві України назвали створення екзархату РПЦ у Африці помстою Олександрійському патріарху. Однак такі дії російської церкви сприятимуть подальшому визнанню ПЦУ іншими помісними церквами, вважає Епіфаній.
ПЦУ прогнозує проведення календарної реформи за десять років

ПЦУ прогнозує проведення календарної реформи за десять років 06.01.2022

Предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв'ю DW повідомив, що дату святкування Різдва в Україні можуть об'єднати зі світським календарем, коли більшість вірян буде до цього готова.
Епіфаній про три роки ПЦУ: Боротьба триває (відео)

Епіфаній про три роки ПЦУ: Боротьба триває (відео) 06.01.2022

Три роки тому ПЦУ отримала томос. Що змінилося з того часу, яким церква бачить своє майбутнє, що думає про загрозу вторгнення Росії, а також про діджиталізацію? Читайте в інтерв'ю DW з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.
Олександрійський патріархат засудив втручання РПЦ у Африці

Олександрійський патріархат засудив втручання РПЦ у Африці 02.01.2022

РПЦ оголосила про створення Патріаршого екзархату Африки на тлі конфлікту з патріархом Олександрійським. У 2019 році він визнав автокефалію Православної церкви України.

Православна церква України створила мобільний додаток з молитвами

Православна церква України створила мобільний додаток з молитвами 15.09.2021

Православна церква України створила мобільний додаток з молитвами, календарем та можливістю отримати духовну підтримку від священника.
У Чорногорії поліція розігнала протест проти Сербської православної церкви

У Чорногорії поліція розігнала протест проти Сербської православної церкви 05.09.2021

Чорногорська поліція розчистила барикади, які звели учасники протесту проти інтронізації єпископа Сербської православної церкви, митрополита Йоаникія.
Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну наступного тижня

Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну наступного тижня 14.08.2021

Вселенський Патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії у Києві 22 серпня.
Як працює Православна церква України на окупованому Донбасі

Як працює Православна церква України на окупованому Донбасі 17.02.2021

Чому багато священників ПЦУ на Донбасі працюють ще й за мирськими професіями, наприклад, в поліції? Як функціонують парафії української церкви у "ДНР"? Розмова DW з Митрополитом Донецьким і Маріупольським Сергієм.

Як священник ПЦУ працює поліцейським на Донбасі (23.12.2020) 23.12.2020

Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія та як вдається поєднувати обидві служби - у репортажі DW.
Епіфаній: Різдво в Україні 25 грудня можливе, коли дозріють церква і віряни

Епіфаній: Різдво в Україні 25 грудня можливе, коли "дозріють" церква і віряни 19.12.2020

Зараз понад 60 відсотків українців виступають проти святкування Різдва 25 грудня, повідомив митрополит ПЦУ Епіфаній. Тому при переході на новий календар відбудеться розкол.
Патріарх Сербський Іриней помер від COVID-19

Патріарх Сербський Іриней помер від COVID-19 20.11.2020

Предстоятель Сербської православної церкви патріарх Іриней помер від ускладень, викликаних COVID-19.
В Ліоні звільнили підозрюваного у нападі на православного священника

В Ліоні звільнили підозрюваного у нападі на православного священника 01.11.2020

У слідства немає підстав для тримання під вартою чоловіка, якого затримали після стрілянини біля православної церкви в Ліоні.
У ПЦУ повідомили, що її визнала Православна церква Кіпру

У ПЦУ повідомили, що її визнала Православна церква Кіпру 24.10.2020

Під час богослужіння архієпископа всього Кіпру Хризостом ІІ він згадав у диптиху ім'я Єпіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України, повідомили в ПЦУ.
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