Православна церква України: три основні виклики (відео)

Щоб створити по-справжньому сучасну церкву, парафіям варто надати більше повноважень, громади задіювати в ухваленні рішень, церковні органи зробити прозорими та підзвітними, посилити соціальне служіння церкви, запустити реформу церковної освіти. На думку релігійних експертів, Православна церква України ще на роздоріжжі: чи йти шляхом справжніх реформ, чи повернутися до старих норм ієрархії та влади однієї людини.