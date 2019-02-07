 Православна церква України: три основні виклики (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.02.2019

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Політика й суспільство

Православна церква України: три основні виклики (відео)

Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до ПЦУ. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу?

Перед новоствореною церквою України ще чимало загроз, які можуть звести нанівець досягнення останніх місяців

Перед новоствореною церквою України ще чимало загроз, які можуть звести нанівець досягнення останніх місяців

Щоб створити по-справжньому сучасну церкву, парафіям варто надати більше повноважень, громади задіювати в ухваленні рішень, церковні органи зробити прозорими та підзвітними, посилити соціальне служіння церкви, запустити реформу церковної освіти. На думку релігійних експертів, Православна церква України ще на роздоріжжі: чи йти шляхом справжніх реформ, чи повернутися до старих норм ієрархії та влади однієї людини.   

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Закон про церковні переходи в Україні: хто кому рейдер?

Верховна Рада України конкретизувала процедуру зміни церковними громадами своєї юрисдикції. У закону чимало противників серед церковних ієрархів. Головна причина - страх за церковне майно. (17.01.2019)  

Путін побачив втручання Києва в церковні справи і пригрозив реагувати на утиски

На святкуванні 10-річчя інтронізації глави РПЦ Кирила російський президент Володимир Путін звинуватив Київ у грубому втручанні в церковні справи. Росія, заявив він, залишає за собою право захищати права вірян. (31.01.2019)  

Після реєстрації: як формуватиметься Православна церква України

Православна церква України тепер офіційно зареєстрована як релігійна організація. Однак попереду колосальний бюрократичний процес, і, можливо, тяганина у судах. (31.01.2019)  

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Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Молодий митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до Православної церкви України. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу? Три основні виклики перед ПЦУ.

Kiew Gläubige Ukrainer demonstrieren auf dem Sofijskaja-Platz

Після реєстрації: як формуватиметься Православна церква України 31.01.2019

Православна церква України тепер офіційно зареєстрована як релігійна організація. Однак попереду колосальний бюрократичний процес, і, можливо, тяганина у судах.

Wladimir Putin Patriarch Kyrill

Путін побачив втручання Києва в церковні справи і пригрозив реагувати на утиски 31.01.2019

На святкуванні 10-річчя інтронізації глави РПЦ Кирила російський президент Володимир Путін звинуватив Київ у грубому втручанні в церковні справи. Росія, заявив він, залишає за собою право захищати права вірян.

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