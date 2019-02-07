Православна церква України: три основні виклики (відео)

Томос надано. Єдину помісну церкву створено. Митрополит Епіфаній зійшов на престол. Дедалі більше громад УПЦ МП переходять до ПЦУ. Чи означає це, що православні українці можуть заспокоїтись і святкувати перемогу?
Перед новоствореною церквою України ще чимало загроз, які можуть звести нанівець досягнення останніх місяців
Щоб створити по-справжньому сучасну церкву, парафіям варто надати більше повноважень, громади задіювати в ухваленні рішень, церковні органи зробити прозорими та підзвітними, посилити соціальне служіння церкви, запустити реформу церковної освіти. На думку релігійних експертів, Православна церква України ще на роздоріжжі: чи йти шляхом справжніх реформ, чи повернутися до старих норм ієрархії та влади однієї людини.
Верховна Рада України конкретизувала процедуру зміни церковними громадами своєї юрисдикції. У закону чимало противників серед церковних ієрархів. Головна причина - страх за церковне майно. (17.01.2019)
На святкуванні 10-річчя інтронізації глави РПЦ Кирила російський президент Володимир Путін звинуватив Київ у грубому втручанні в церковні справи. Росія, заявив він, залишає за собою право захищати права вірян. (31.01.2019)