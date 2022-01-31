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Праворадикали - прихильники неонацистських або ультранаціоналістичних ідеологій.
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Оксенрайтера вважають організатором підпалу Угорського культурного центру в Ужгороді. Журналіст був відомий своїми правими і прокремлівськими поглядами, він виступав в російських ЗМІ на підтримку бойовиків на Донбасі.
ЛГБТК-спільнота вимагає від президента Зеленського захисту їхніх прав та ухвалення законопроєкту проти дискримінації. 31-річна правозахисниця та голова неурядової організації УкраїнаПрайд Софія Лапіна не може добитися від поліції реєстрації її заяви про погрози життю.
Дмитро Різниченко був одним із найвідоміших праворадикалів України. Сьогодні він - чи не єдиний колишній представник ультраправих, хто відверто говорить про своє минуле. Про шлях до неонацизму, культ ненависті та переосмислення цінностей - у матеріалі DW.