Праворадикали

Чому президент Зеленський не вітає ЛГБТ-прайд: історія правозахисниці Софії Лапіної (04.08.2021)

ЛГБТК-спільнота вимагає від президента Зеленського захисту їхніх прав та ухвалення законопроєкту проти дискримінації. 31-річна правозахисниця та голова неурядової організації УкраїнаПрайд Софія Лапіна не може добитися від поліції реєстрації її заяви про погрози життю.