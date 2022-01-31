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Праворадикали

Праворадикали - прихильники неонацистських або ультранаціоналістичних ідеологій.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Праві радикали". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На виборах у Португалії соціалісти здобули абсолютну більшість

На виборах у Португалії соціалісти здобули абсолютну більшість 31.01.2022

За результатами підрахунку 99 відсотків бюлетенів, на дострокових парламентських виборах у Португалії правляча Соціалістична партія набрала абсолютну більшість.
Жахлива помилка: у Німеччині неонациста поховали в могилі єврея

"Жахлива помилка": у Німеччині неонациста поховали в могилі єврея 13.10.2021

Урну з прахом правоекстреміста, який заперечував Голокост, поховали у могилі музикознавця-єврея, який помер у 1934 році. Представник церкви назвав це "жахливою помилкою" та "шокуючою подією".
У Москві помер німецький журналіст-спосор підпалу угорського центру в Ужгороді

У Москві помер німецький журналіст-спосор підпалу угорського центру в Ужгороді 19.08.2021

Оксенрайтера вважають організатором підпалу Угорського культурного центру в Ужгороді. Журналіст був відомий своїми правими і прокремлівськими поглядами, він виступав в російських ЗМІ на підтримку бойовиків на Донбасі.

Чому президент Зеленський не вітає ЛГБТ-прайд: історія правозахисниці Софії Лапіної (04.08.2021) 04.08.2021

ЛГБТК-спільнота вимагає від президента Зеленського захисту їхніх прав та ухвалення законопроєкту проти дискримінації. 31-річна правозахисниця та голова неурядової організації УкраїнаПрайд Софія Лапіна не може добитися від поліції реєстрації її заяви про погрози життю.

Україна і німецькі неонацисти: що відомо уряду Німеччини (відео)

Україна і німецькі неонацисти: що відомо уряду Німеччини (відео) 26.02.2021

Які зв'язки німецькі праворадикали мають з однодумцями в Україні? З відповідним запитом до уряду Німеччини звернулась фракція Лівої партії в Бундестазі. Чому ініціатори запиту розчаровані, з'ясувала DW.
Зв'язки німецьких неонацистів з Україною: що відомо уряду Німеччини (26.02.2021)

Зв'язки німецьких неонацистів з Україною: що відомо уряду Німеччини (26.02.2021) 26.02.2021

Які зв'язки німецькі праворадикали мають з однодумцями в Україні? З відповідним запитом до уряду Німеччини звернулась фракція Лівої партії в Бундестазі. Чому ініціатори запиту розчаровані, з'ясувала DW.
В Австрії виявили арсенал зброї правоекстремістів зі зв'язками в Німеччині

В Австрії виявили арсенал зброї правоекстремістів зі зв'язками в Німеччині 12.12.2020

Поліція в Австрії виявила великий склад зброї правих екстремістів, п'ятьох осіб затримано за підозрою у створенні збройних формувань на території Німеччини.
У Варшаві націоналісти влаштували жорсткі сутички з поліцією

У Варшаві націоналісти влаштували жорсткі сутички з поліцією 11.11.2020

Під час "Маршу незалежності" у Варшаві націоналісти та праворадикали влаштували сутички з поліцією. Кілька правоохоронців поранені.
У Берліні протестувальники проти карантинних обмежень штурмували Рейхстаг

У Берліні протестувальники проти карантинних обмежень штурмували Рейхстаг 29.08.2020

У Берліні акції протесту проти карантинних обмежень ближе до вечора суботи у деяких місцях переросли у сутички з поліцією. Мітингарі спробували прорватися до будівлі Рейхстагу.
Німецький спецпідрозділ KSK розформують? В еліту Бундесверу потрапили неонацисти

Німецький спецпідрозділ KSK розформують? В еліту Бундесверу потрапили неонацисти 03.07.2020

Скандал в армії ФРН: війська спеціального призначення та військова контррозвідка потрапили під вплив правих екстремістів. Міністерка оборони починає радикальну реформу у відбірних частинах.
У Німеччині зросла кількість злочинів з правоекстремістських мотивів

У Німеччині зросла кількість злочинів з правоекстремістських мотивів 07.04.2020

Минулого року у ФРН зросла кількість злочинів, скоєних із правоекстремістських та антисемітських мотивів. Якщо вірити попереднім даним МВС, їхня кількість за рік зросла майже на дві тисячі.
Коментар: Ненависть у серці Німеччини

Коментар: Ненависть у серці Німеччини 20.02.2020

Вбивства у Ганау доводять, що ескалація ненависті не обійшла стороною і Німеччину. Це брутальне насильство має нарешті розтормошити політиків і суспільство, вважає Інес Поль.
Колишній український неонацист: Головне - ненавидіти, а кого - підкажуть

Колишній український неонацист: Головне - ненавидіти, а кого - підкажуть 10.02.2020

Чому та як стають неонацистами? Наскільки важко вийти з праворадикального руху? Розмова DW з колишнім ультраправим активістом Дмитром Різниченком.

Анатомія ненависті: колишній неонацист про свій досвід в ультраправому русі (06.02.2020) 06.02.2020

Дмитро Різниченко був одним із найвідоміших праворадикалів України. Сьогодні він - чи не єдиний колишній представник ультраправих, хто відверто говорить про своє минуле. Про шлях до неонацизму, культ ненависті та переосмислення цінностей - у матеріалі DW.
Німецька контррозвідка підозрює 550 військових Бундесверу в правому екстремізмі

Німецька контррозвідка підозрює 550 військових Бундесверу в правому екстремізмі 26.01.2020

Військова контррозвідка Німеччини розслідує 550 випадків залучення вояків Бундесверу до правоекстремістських організацій.
Австрія: як лижний туризм нищить Альпи - Європа у фокусі (відео)

Австрія: як лижний туризм нищить Альпи - "Європа у фокусі" (відео) 20.01.2020

Народна міліція з праворадикальними поглядами у Берліні. Вчителі зі зміни клімату в британських школах. Любитель тварин створює протези для котів і собак у Туреччині. Французи страйкують вже другий місяць поспіль.

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