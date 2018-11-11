 Правозахисники: В′язні в ОРДЛО кинуті Україною напризволяще | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.11.2018

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Україна

Правозахисники: В'язні в ОРДЛО кинуті Україною напризволяще

Україна покинула напризволяще своїх громадян, що є в'язнями в так званих "ДНР/ЛНР", констатують українські правозахисники та обіцяють подати відповідний позов до ЄСПЛ.

Тисячі ув'язнених перебувають на території ОРДЛО

Тисячі ув'язнених перебувають на території ОРДЛО

Українська влада не виконує обов'язок із захисту своїх громадян та залишається бездіяльною у питанні переведення українських ув'язнених, що перебувають у місцях позбавлення волі на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей, на підконтрольну Україні територію. До такого висновку дійшли правозахисні організації "Донбас SOS", Харківська правозахисна група, луганський центр "Альтернатива" та Громадський комітет захисту конституційних прав і свобод громадян. Відповідна доповідь, підготовлена за підтримки міжнародного фонду "Відродження" та присвячена проблематиці українських в'язнів на території невизнаних самопроголошених утворень "ДНР/ЛНР", був представлений організаціями у вівторок, 13 листопада, в Києві.

Десятки тисяч безправних за ґратами

Незаконні збройні формування (НЗФ) перебрали контроль над установами з відбування покарань (УВП) в частині Донецької та Луганської областей від квітня 2014 року. За інформацією Державної кримінально-виконавчої служби України, держава втратила контроль над 28 УВП, де утримувалися  16 200 осіб. Попри ухвалене ще 2014 року рішення Ради нацбезпеки та оброни України, за останні чотири роки вдалося перевести для відбування покарання на підконтрольну уряду України територію лише 186 осіб, що утримувалися в Донецькій області.

Головним джерелом інформації для авторів дослідження стали свідчення осіб, які були звільнені або переведені з УВП на непідконтрольних територіях, в також отримані телефоном свідчення тих, хто там залишився, і їхніх родичів. "Ми оприлюднили тільки інформацію, що була неодноразово підтверджена кількома різними людьми", - повідомила експертка громадської організації "Донбас SOS" з питань порушень прав людини Наталія Мельник. За її словами, переважна більшість в'язнів відмовилася від пропозицій НЗФ воювати проти України або уникнула цього в інший спосіб.

В'язні позбавлені будь-яких прав

Впродовж 2014-2015 років в УВП на непідконтрольних територіях в'язні страждали від голоду і не отримували медичної допомоги. За словами правозахисників, зафіксовані десятки випадків смертей від недоїдання та браку ліків. НЗФ використовували УВП як "живий щит", ведучи з їхніх територій обстріли та провокуючи вогонь у відповідь. А ті УВП, що перебувають поблизу лінії розмежування, і досі потерпають від обстрілів.

Крім того, в'язні на непідконтрольних територіях використовуються також для примусової праці. Адвокат Євген Чекарьов навів витяги з "законодавства" самопроголошених "ДНР/ЛНР", яке дозволяє примушувати засуджених до роботи на приватних підприємствах поза межами УВП. "Це суперечить міжнародним конвенціям із заборони примусової праці та торгівлі людьми. Це фактично робить в'язнів в ОРДЛО жертвами торгівлі людьми", - сказав адвокат.

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Серед в'язнів на непідконтрольних територіях чимало таких, що перебувають за ґратами без вироку суду. Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що чимало з них очікували суду в слідчих ізоляторах і залишаються в ув'язненні досі без жодних перспектив звільнення. Інші отримали вирок, але не мають змоги його оскаржити в апеляційних інстанціях. Тим часом незаконні суди так званих "ДНР/ЛНР" виносять вироки і кидають за ґрати нових людей.

Суди проти держави

Захаров зазначив, що ситуація з громадянами України, що є в'язнями в самопроголошених "ДНР/ЛНР", зайшла в глухий кут. Незаконна влада на цих територіях не приймає заяви на їхнє переведення для відбування покарання на підконтрольну Києву територію. А автори цих заяв піддаються репресіям, як і в'язні, що не приховують своєї проукраїнської позиції. "Держава має обов'язок захищати своїх громадян. Але українська влада не вчиняє позитивних дій із захисту своїх громадян", - констатував Захаров.

Він заявив, що правозахисникам в цій ситуації не залишається нічого іншого, ніж подавати позови до Європейського суду з прав людини як проти Росії, як держави-агресора, так і проти України, через її бездіяльність. "Ми не хочемо цього робити. Але нам залишається діяти тільки так", - зауважив Захаров.

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