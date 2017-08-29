Правий екстреміст відмовився від зізнання у вбивстві німецького політика - ЗМІ

Німецький правий екстреміст Штефан Е. (Stephan E.), який раніше сам зізнався в убивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), відмовився від свого зізнання. Про це в вівторок, 2 липня, повідомив новий адвокат підозрюваного Франк Ганніґ (Frank Hannig) в розмові з журналістами газети Bild. "Сьогодні мій підзахисний заперечив своє зізнання", - сказав адвокат. Жодних інших деталей він не повідомив.

Згодом про рішення головного підозрюваного відмовитися від своїх попередніх зізнань повідомила і телерадіокомпанія SWR, що посилається на свої джерела серед слідчих. За даними журналістів SWR, відмова була тактичним кроком.

Федеральна прокуратура Німеччини поки ніяк не прокоментувала це повідомлення.

Нагадаємо, минулого тижня міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) повідомив, що підозрюваний Штефан Е. зізнався у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке. Тоді підозрюваний стверджував, що діяв самотужки, додав Зеегофер.

Натомість представники німецької опозиції та соціал-демократів висловлюють сумнів щодо того, що підозрюваний діяв самостійно, і припускають, що Штефан Е. мав спільників у правоекстремістських колах.

Тіло політика знайшли на терасі його будинку

Тіло глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке знайшли 2 червня на терасі його будинку у місті Вольфгаґені. За даними експертизи, 65-річного політика смертельно поранили в голову з вогнепальної зброї з близької відстані. 15 червня поліція затримала 45-річного громадянина ФРН Штефана Е. через знайдені сліди ДНК. Це вже не перший злочин підозрюваного. За інформацією німецьких ЗМІ, у 1993 році він напав на центр для розміщення осіб, які подали прохання про притулок. за підозрою у причетності до злочину було також затримано ще двох осіб.

Вбивство Любке викликало хвилю обурення в німецькому суспільстві, а також спричинило дискусії щодо загроз з боку правого екстремізму.