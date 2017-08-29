 Правий екстреміст відмовився від зізнання у вбивстві німецького політика - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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Правий екстреміст відмовився від зізнання у вбивстві німецького політика - ЗМІ

Адвокат правого екстреміста Штефана Е., який зізнався у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке, повідомив про заперечення його підзахисним власного зізнання, передають ЗМІ.

Будинок убитого політика Вальтера Любке

Вальтер Любке був убитий 2 червня у своєму будинку (на фото)

Німецький правий екстреміст Штефан Е. (Stephan E.), який раніше сам зізнався в убивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke), відмовився від свого зізнання. Про це в вівторок, 2 липня, повідомив новий адвокат підозрюваного Франк Ганніґ (Frank Hannig) в розмові з журналістами газети Bild. "Сьогодні мій підзахисний заперечив своє зізнання", - сказав адвокат. Жодних інших деталей він не повідомив.

Згодом про рішення головного підозрюваного відмовитися від своїх попередніх зізнань повідомила і телерадіокомпанія SWR, що посилається на свої джерела серед слідчих. За даними журналістів SWR, відмова була тактичним кроком.

Федеральна прокуратура Німеччини поки ніяк не прокоментувала це повідомлення.

DW.COM

Правий екстреміст Штефан Е. зізнався у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке. Він стверджує, що діяв самотужки, повідомив глава МВС ФРН Горст Зеегофер. (26.06.2019)

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яким закидають пособництво у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке. (27.06.2019)

Управління кримінальної поліції Берліна вивчає погрозу вбивства на адресу обербургомістерки Кельна Генріетте Рекер. Схожа погроза надійшла і бургомістру Альтени Андреасу Гольштайну. (20.06.2019)

Нагадаємо, минулого тижня міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) повідомив, що підозрюваний Штефан Е. зізнався у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке. Тоді підозрюваний стверджував, що діяв самотужки, додав Зеегофер.

Натомість представники німецької опозиції та соціал-демократів висловлюють сумнів щодо того, що підозрюваний діяв самостійно, і припускають, що Штефан Е. мав спільників у правоекстремістських колах.

Тіло політика знайшли на терасі його будинку

Тіло глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке знайшли 2 червня на терасі його будинку у місті Вольфгаґені. За даними експертизи, 65-річного політика смертельно поранили в голову з вогнепальної зброї з близької відстані. 15 червня поліція затримала 45-річного громадянина ФРН Штефана Е. через знайдені сліди ДНК. Це вже не перший злочин підозрюваного. За інформацією німецьких ЗМІ, у 1993 році він напав на центр для розміщення осіб, які подали прохання про притулок. за підозрою у причетності до злочину було також затримано ще двох осіб. 

Вбивство Любке викликало хвилю обурення в німецькому суспільстві, а також спричинило дискусії щодо загроз з боку правого екстремізму.

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