По 100 голосів на кожного: як готуються до виборів у найменшому окрузі в Україні

У п’ятницю, 5 липня, по обіді в маленькому приміщенні автостанції поблизу контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорськ" юрмиться зо два десятки чоловіків та жінок. Та чекають ці люди не на автобус, а на результати жеребкування - виборча комісія 51 мажоритарного округу з самого ранку ніяк не сформує комісії на дільницях для голосування. "Сьогодні - останній день, тому раджу не балдіти, а вивчати закон,- гримає на колег голова комісії Сергій Гринівський. - Люди за день сотню дільниць формують, а ми з двома ніяк не впораємось".

"Золоті" голоси

Виборчих дільниць у 51-му окрузі справді лише дві - нині це найменший виборчий округ в Україні. Він включає в себе чотири слобідки - Зайцеве, Майорське, Бахмутка, Жованка, - які є передмістям Горлівки. За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), у цьому окрузі нині трохи більше 2700 виборців. Але на вибори президента 31 березня прийшли лише 895 осіб, а на другий тур - ще менше.

Взагалі то, поділ України на одномандатні округи передбачав приблизно рівну кількість виборців на кожному, а саме - близько 160 тисяч. Однак під час бойових дій на Донбасі основна частина 51-го округу опинилась по інший бік лінії зіткнення - в контрольованій сепаратистами Горлівці. Але тільки після того, як у 2016 році Зайцеве, Майорське, Бахмутку та Жованку приєднали до Бахмутського району, там змогли сформувати виборчу комісію.

Передвиборна агітація в Зайцевому

У 2014 році тут не було виборів до парламенту - причина: не лише інтенсивні бойові дії, але й власне проблеми адміністративного поділу в "сірій зоні" на Донбасі. Та цього року округ вабить мажоритарників, попри складну логістику та щоденні обстріли. За голоси місцевих жителів змагаються 26 кандидатів: чинні депутати та новачки, промисловці та пенсіонери, охоронці та волонтери. Адже за такої кількості виборців навіть мінімальна перевага може забезпечити крісло у Верховній Раді. Попри політичні відмінності, обіцянки кандидатів схожі - відновлення водопостачання, перегляд тарифів на електроенергію і відновлення миру.

Агітація під мінометний обстріл

Майже все політичне життя округу вирує на трьох невеличких вулицях поблизу КПВВ. Біля дитячого майданчика прилаштувалась агітаційна палатка кандидата від "Оппозиційної платформи - За життя" Андрія Альоши - власника промислової групи ДМС, колишнього депутата донецької міськради.

Агітаційна палатка кандидата від "Оппозиційної платформи - За життя" Андрія Альоши

На тенті, агітаційних листівках, та навіть на бортах припаркованого поруч мікроавтобусу - портрети 43-річного Альоши поруч з лідером "ОП-ЗЖ" Юрієм Бойком. "Ми одна команда", - наголошують плакати. У першому турі президентських виборів Бойко отримав тут 280 голосів, обійшовши Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Але самі кандидати в депутати від "ОП-ЗЖ" до Зайцевого навіть не доїхали - на зустріч із ними мешканців возили в сусіднє селище.

"Чули як там годину тому гримнуло, - киває один з агітаторів Альоши в бік залізничної станції. - Ми саме поруч їхали, метрів 150. Ледь бус не перекинуло. Неспокійний тут округ".

Від мінометного пострілу, що налякав агітаторів ОП-ЗЖ, в цегляній хаті Лідії Дунаєвої знову осипалась стеля. "В минулі роки на подвір'я і "гради" падали, і міни. А вікна я взагалі не вставляю", - буденно розповідає пенсіонерка, складаючи зібрану агітацію - знадобиться, щоб розпалювати пічку на дворі, адже без газу плита в будинку не працює вже кілька років.

25-річний донеччанин Дмитро Радченко - кандидат від "Слуги Народу" - ходить Зайцевим пішки, роздає агітаційну газету, вислуховує скарги на високі тарифи та переповідає партійну тезу про необхідність оновлення влади. Але, як і більшість кандидатів від своєї партії, для місцевих він "темна конячка". "На жаль, тут не надто допомагає і впізнаваність партії. Адже деякі кандидати воліють просто підкупити місцевих", - зазначає Радченко, не називаючи імен.

Коаліція проти підкупу виборців

На нечесні методи агітації скаржаться й інші кандидати. Так, голову ветеранської організації "Ніхто, крім нас" Олександра Ковальова конкуренти звинувачують у підкупі виборців продуктами та кросівками, а Андрія Альошу ще й підозрюють у підготовці масового завезення виборців з непідконтрольній українському уряду Горлівки.

Голова військово-цивільної адміністрації Зайцевого Володимир Весьолкін

Взагалі-то, горлівчани мають повне право змінити місце голосування в межах 51-го округу та обирати депутатів як за партійними списками так і за мажоритарною системою. "Але люди, яких таким чином привезуть звідти, будуть повністю підконтрольні й проголосують, так як їм скажуть", - висловлює свою думку колишній горлівський бізнесмен, а нині голова військово-цивільної адміністрації Зайцевого Володимир Весьолкін, який також балотується до Верховної Ради. Агітатори Андрія Альоші такі наміри заперечують.

Тим часом шість кандидатів у цьому мажоритарному округу підписали спільну заяву проти підкупу виборців. Серед підписантів, крім Весьолькіна, ще співзасновниця гуманітарної організації "Відповідальні громадяни" Марина Черенкова, горлівчанин Сергій Кваша, який є кандидатом від "Європейської солідарності", самовисуванець з Єнакієво Дмитро Честа, чинні депутатки Наталія Веселова та Надія Савченко.

Надія йде

На минулих виборах обидві депутатки потрапили до Верховної Ради за партійними списками, але були виключені зі своїх фракцій саме через позицію щодо Донбасу: Веселова - через критику "цивільної блокади", влаштованою "Самопоміччю", а Савченко - через переговори в Мінську з ватажками сепаратистів.

Про необхідність діалогу колишня льотчиця говорить і зараз. "Заради миру не треба жертвувати територіями, йдучи на перемовини. Але треба жертвувати своєю репутацією", - переконує вона.

Надія Савченко (ліворуч) у Зайцевому

Савченко поєднує з Зайцевим ще одна історія - саме тут на КПВВ "Майорськ" у березні 2018 року затримали її товариша Володимира Рубана при спробі ввезти з "ДНР" велику партію зброї та вибухівки. Вже за кілька тижнів СБУ обвинуватила їх обох у спробі підриву Верховної Ради та вчинити держпереворот.

Савченко з Рубаном просиділи у тюрмі понад рік та несподівано вийшли на свободу в квітні. Підозри в держперевороті щодо обох і досі в силі, та Генпрокуратура України ніяк не може поновити арешт. На останнє засідання минулого тижня Савченко не з'явилась саме через агітацію на окрузі, тож слухання поновляться вже 31 серпня.

"Вибори хоч щомісяця"

На відміну від вулиць біля КПВВ "Майорськ", у Бахмутці немає не тільки газу, але й води. Старий водогон обрізаний з боку Горлівки, а на будівництво нового місцева та районні адміністрації не можуть знайти грошей. Силами благодійних організацій вдалося встановити лише кілька цистерн для технічної води.

Складання кошторису для ремонту даху одного з будинків у Бахмутці

Біля однієї таких цистерн Максим зі ще п'ятьма місцевими чоловіками складають кошторис. Кажуть: Андрій Альоша обіцяв дати грошей на ремонт даху сусідньої двоповерхівки - а це одночасно й благоустрій, і робота, якої тут, здається, ні в кого немає.

"Такі вибори та хоч щомісяця!",- сміється Максим. "Тільки давайте старе не зривати, поки весь матеріал не підвезуть. А то в них вибори за два тижні закінчаться, а мені потім без даху жити", - охолоджує його сусід Валентин.