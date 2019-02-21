Поїздом на побачення з Трампом: Кім Чен Ин прямує до Ханоя

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прямує до столиці В'єтнаму Ханоя на другий саміт з американським президентом Дональдом Трампом. Центральне телеграфне агентство КНДР в неділю, 24 лютого, оприлюднило кадри відбуття Кіма з Пхеньяна броньованим потягом, передає агенція новин dpa. Як стверджує корейське агентство, лідера КНДР у поїздці супроводжуватимуть члени політбюро правлячої Трудової партії Кореї.

Потяг з північнокорейським лідером відбув напередодні, ввечері 23 лютого, за даними очевидців, на яких посилається південнокорейське агентство Yonhap, він перетнув кордон з Китаєм. Відстань залізницею від Пхеньяна до Ханоя становить близько 4,5 тисячі кілометрів. Кім Чен Ин використовував броньований поїзд і під час своєї першої офіційної закордонної поїздки до Китаю у березні минулого року. Раніше цим потягом користувався його батько Кім Чен Ір для поїздок у Росію та Китай.

Як повідомлялося раніше, у Ханої лідер КНДР планує зустрітися і з в'єтнамськими високопосадовцями. Також він відвідає виробничу базу у місті Бакнінь та індустріальне портове місто Хайфон.

Переговори Трампа і Кіма відбудуться у Ханої 27 лютого. Це буде друга зустріч лідерів США та КНДР після історичного саміту в Сінгапурі у червні минулого року. До Сінгапура Кім дістався літаком. Вашингтон та Пхеньян про місце проведення нового саміту домовилися в січні.

Нагадаємо, за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Утім, пізніше Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї.

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