 Поїздом на побачення з Трампом: Кім Чен Ин прямує до Ханоя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

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Новини

Поїздом на побачення з Трампом: Кім Чен Ин прямує до Ханоя

Потяг лідера КНДР подолає 4500 кілометрів між Пхеньяном і Ханоєм. У в'єтнамській столиці Кім Чен Ин зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Кім Чен Ин відбуває до Ханоя

Кім Чен Ин відбуває до Ханоя

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прямує до столиці В'єтнаму Ханоя на другий саміт з американським президентом Дональдом Трампом. Центральне телеграфне агентство КНДР в неділю, 24 лютого, оприлюднило кадри відбуття Кіма з Пхеньяна броньованим потягом, передає агенція новин dpa. Як стверджує корейське агентство, лідера КНДР у поїздці супроводжуватимуть члени політбюро правлячої Трудової партії Кореї.

Потяг з північнокорейським лідером відбув напередодні, ввечері 23 лютого, за даними очевидців, на яких посилається південнокорейське агентство Yonhap, він перетнув кордон з Китаєм. Відстань залізницею від Пхеньяна до Ханоя становить близько 4,5 тисячі кілометрів. Кім Чен Ин використовував броньований поїзд і під час своєї першої офіційної закордонної поїздки до Китаю у березні минулого року. Раніше цим потягом користувався його батько Кім Чен Ір для поїздок у Росію та Китай.  

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У своєму посланні Конгресу президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наприкінці лютого зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином у В'єтнамі. Для такого вибору є вагомі підстави. (07.02.2019)

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого в Ханої, повідомив господар Білого дому. Трамп також спрогнозував вражаюче економічне зростання Північної Кореї у майбутньому. (09.02.2019)

Як повідомлялося раніше, у Ханої лідер КНДР планує зустрітися і з в'єтнамськими високопосадовцями. Також він відвідає виробничу базу у місті Бакнінь та індустріальне портове місто Хайфон.

Переговори Трампа і Кіма відбудуться у Ханої 27 лютого. Це буде друга зустріч лідерів США та КНДР після історичного саміту в Сінгапурі у червні минулого року. До Сінгапура Кім дістався літаком. Вашингтон та Пхеньян про місце проведення нового саміту домовилися в січні. 

Нагадаємо, за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Утім, пізніше Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї.

Дивитись відео 02:03

Трамп і Кім: від ворогів до друзів? (11.06.2018)

  

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Трамп і Кім: від ворогів до друзів? (11.06.2018)  

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