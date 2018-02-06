 Поїздка Порошенка на Мальдіви: експрикордоннику повідомили про підозру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2020

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Поїздка Порошенка на Мальдіви: експрикордоннику повідомили про підозру

У Державному бюро розслідувань колишнього українського прикордонника підозрюють у сприянні незаконному пропуску експрезидента України Петра Порошенка через кордон у 2018 році.

Експрикордоннику повідомили про підозру в сприянні незаконному пропуску Порошенка через кордон - ДБР

Слідчі Головного слідчого управління (ГСУ) Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби України, який у січні 2018 року дав вказівку підпорядкованим військовослужбовцям про незаконний пропуск через кордон України поза пунктом пропуску президента України та осіб, що супроводжували його навідпочинок на Мальдіви.

Як повідомляється в середу, 8 липня, на сайті Офісу генерального прокурора України, підозру експрикордоннику висунуто в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу генерального прокурора.

"Наразі слідство також перевіряє причетність цього військовослужбовця та інших осіб з числа керівництва Державної прикордонної служби України та Управління державної охорони України до переправлення через державний кордон України колишніх високопосадовців без проходження належної процедури паспортного та митного контролю поза пунктом пропуску. Нині встановлюють коло всіх службових осіб, причетних до організації створення та використання неконтрольованого каналу в державному кордоні України. Їхнім діям буде надано належну правову оцінку", - йдеться в повідомленні.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

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