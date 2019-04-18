Почала діяти заборона на експорт вугілля та нафтопродуктів з Росії в Україну

В Росії у суботу, 1 червня, почала діяти заборона на поставки в Україну вугілля та нафтопродуктів. Раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що таке рішення ухвалене у відповідь "на недружні дії України".

Згідно з постановою уряду РФ, під заборону потрапили сира нафта, масла, вазелін та кокс нафтовий, бітумні та асфальтні суміші та інші вироби з нафтопродуктів. Окрім того, для експорту деяких видів сировини потрібно брати дозвіл у міністерстві економічного розвиту Російської Федерації - у цей перелік потрапили кам'яне, буре коксоване вугілля, товарні бензини, дизельне пальне, пропан, бутан та інші скраплені гази.

Мінекономрозвитку РФ 31 травня направило російському уряду пропозиції щодо переліку підприємств та обсягу експорту окремих видів нафтопродуктів і вугілля в Україну з 1 червня, повідомила агенція "Інтерфакс". Перелік і обсяги будуть переглядатися щомісяця на основі заявок від компаній.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк зазначив 31 травня, що обмеження з боку РФ на постачання дизельного палива, нафти і масел, можуть створити проблеми в Україні, передає агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, наприклад, майже 40 відсотків дизельного палива йде до України з РФ. "Це суттєво, і в очікуванні цих обмежувальних заходів саме бізнес мав думати, як диверсифікувати постачання. І це, насправді, відбувається", - зазначив він. Данилюк не виключив, що може "просто відбутися зміна постачальника", і не буде реального обмеження постачань із РФ.

За даними міністерства енергетики РФ, постачання російського вугілля до України у 2018 році зросло на 29 відсотків - до 12,4 мільйона тонн. Російське відомство прогнозувало, що у 2019 році обсяг експорту збережеться на тому самому рівні.