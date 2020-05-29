 Потяги Deutsche Bahn стали пунктуальнішими під час коронакризи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2020

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Новини

Потяги Deutsche Bahn стали пунктуальнішими під час коронакризи

Потяги німецької компанії Deutsche Bahn під час коронакризи значно частіше прибувають за розкладом. Причиною цього стало істотне скорочення як кількості пасажирів, так і числа потягів, які курсують.

Deutsche Bahn в часи короанкризи: потяги напівпорожні, зате пунктуальніші

Deutsche Bahn в часи короанкризи: потяги напівпорожні, зате пунктуальніші

Потяги німецької залізничної компанії Deutsche Bahn (DB) стали набагато пунктуальнішими в часи епідемії коронавірусу. У першій половині 2020 року в середньому 83,5 відсотка поїздів далекого сполучення Deutsche Bahn прибували вчасно, повідомили в компанії у неділю, 12 липня.

"Звісно, невелика кількість потягів під час коронакризи також сприяла значному зростанню пунктуальності", - уточнили у Deutsche Bahn.

Тим часом заповнюваність поїздів далеко сполучення відновлюється повільно і наразі становить близько 30 відсотків. У певні періоди під час кризи, коли діяли жорсткі обмеження в Німеччині, кількість пасажирів скорочувалася майже на 90 відсотків.

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Водночас у Deutsche Bahn запевнили, що покращенню показника пунктуальності поїздів далекого сполучення також сприяло вдосконалення управління ремонтом колій та потягів, а також зменшення кількості неполадок інфраструктури.

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У Deutsche Bahn зазначили, що востаннє їхні потяги далекого сполучення були такими ж пунктуальними за перші шість місяців року ще в 2008-му. Торік показник пунктуальності за той самий період становив 77,2 відсотка.

У Німеччині потяг вважається пунктуальним, якщо він прибув до пункту призначення з відставанням від розкладу не більш ніж на шість хвилин.

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