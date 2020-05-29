Потяги Deutsche Bahn стали пунктуальнішими під час коронакризи

Потяги німецької залізничної компанії Deutsche Bahn (DB) стали набагато пунктуальнішими в часи епідемії коронавірусу. У першій половині 2020 року в середньому 83,5 відсотка поїздів далекого сполучення Deutsche Bahn прибували вчасно, повідомили в компанії у неділю, 12 липня.

"Звісно, невелика кількість потягів під час коронакризи також сприяла значному зростанню пунктуальності", - уточнили у Deutsche Bahn.

Тим часом заповнюваність поїздів далеко сполучення відновлюється повільно і наразі становить близько 30 відсотків. У певні періоди під час кризи, коли діяли жорсткі обмеження в Німеччині, кількість пасажирів скорочувалася майже на 90 відсотків.

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Водночас у Deutsche Bahn запевнили, що покращенню показника пунктуальності поїздів далекого сполучення також сприяло вдосконалення управління ремонтом колій та потягів, а також зменшення кількості неполадок інфраструктури.

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У Deutsche Bahn зазначили, що востаннє їхні потяги далекого сполучення були такими ж пунктуальними за перші шість місяців року ще в 2008-му. Торік показник пунктуальності за той самий період становив 77,2 відсотка.

У Німеччині потяг вважається пунктуальним, якщо він прибув до пункту призначення з відставанням від розкладу не більш ніж на шість хвилин.

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