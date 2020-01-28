На Deutsche Bahn чекає істотне зниження числа пасажирів - профспілка

Найбільша залізнична компанія Німеччини Deutsche Bahn мусить рахуватися з істотним скороченням кількості пасажирів у поточному році та в наступних роках. Такий невтішний прогноз озвучив тимчасовий голова Профспілки залізничників і працівників транспорту (EVG) Клаус-Дітер Гоммель (Klaus-Dieter Hommel) у коментарі для інформагенції dpa.

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За словами Гоммеля, знадобиться щонайменше кілька років, щоб число пасажирів у потягах міжміського сполучення досягло показника 2019 року. "Ми припускаємо, що у 2022 або 2023 році ми досягнемо показників, зафіксованих 2019 року", - сказав Гоммель, якого цитує dpa.

Віддалена праця негативно позначиться на Deutsche Bahn

Натомість на даний час очікується зменшення поїздок залізницею, додав Гоммель. Головною причиною цього став перехід багатьох працівників до віддалених форм роботи та використання ними різних сервісів відеоконференцій, пояснив очільник профспілки. "Ми більше не матимемо так багато поїздок, як раніше", - визнав Гоммель.

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Торік послугами міжміських перевезень Deutsche Bahn скористалися 151 мільйон пасажирів. Це стало п'ятим поспіль рекордом за кількістю пасажирів у цьому сегменті пасажирських залізничних перевезень. Однак цьогоріч стався стрімкий спад на тлі спричиненої коронавірусом кризи. 15 травня наглядова рада Deutsche Bahn обговорить наслідки пандемії для держконцерну.

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Раніше Deutsche Bahn і федеральний уряд домовилися досягти подвоєння числа пасажирів залізниці до 2030 року. Це має відбутися в рамках програми захисту клімату, щоб спонукати більше число людей відмовитися від автомобілів і літаків. "Нам потрібно дотримуватися цієї мети, хоч це буде нелегко", - застеріг Гоммель.