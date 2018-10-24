Потенційні наступники Меркель: Аннеґрет Крамп-Карренбауер або АКК

Відхід канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) з великої політичної арени може бути мирним і тривалим - таким, як вона запланувала: після завершення повноважень у 2021 році. Але за однієї умови: якщо на з'їзді Християнсько-демократичного союзу (ХДС) пост голови партії, який Меркель звільнить до початку грудня, зможе посісти інша жінка-політик, схожа на неї, але все ж інша. Портрет DW.

АКК: складне ім'я, але проста абревіатура

Не кожному під силу з першого разу вимовити ім'я політика, яка вже після 7 грудня, можливо, обійме одну з найважливіших політичних посад у Німеччині: Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). Для спрощення її ім'я іноді скорочують до абревіатури АКК. Разом з Єнсом Шпаном (Jens Spahn) і Фрідріхом Мерцем (Friedrich Merz) АКК претендує на посаду керівника ХДС.

Крамп-Карренбауер вважається довіреною особою Меркель і сьогодні обімає ту саму посаду, з якої 18 років тому почала велику кар'єру і сама канцлерка: генеральної секретарки партії ХДС. Подібність між ними разюча, і багато хто вважає АКК мало не копією Меркель: так само далека від пафосу і прагматична, тільки дещо молодша: канцлерці в цьому році виповнилося 64 роки, АКК - 56.

Багато хто називає Аннеґрет Крамп-Карренбауер (ліворуч) копією Анґели Меркель (праворуч)

Інша відмінність полягає в тому, що Меркель виросла в НДР, Крамп-Карренбауер - у ФРН. А ось у політиці обидві - давно. Крамп-Карренбауер, мати трьох дітей, належить до ХДС з 18 років, ще стільки ж посідає керівні посади на земельному та федеральному рівнях, до посади генсека партії керувала найменшою федеральною землею ФРН - Сааром. Досі Крамп-Карренбауер досягала успіху на найрізноманітніших етапах своєї кар'єри і в різних сферах, за що її часто звуть "універсальною зброєю".

Така ж прагматична, але більш консервативна

Вважається, що серед усіх кандидатів, які оголосили намір поборотися за найвищий партійний пост в ХДС, ближче всіх до Меркель за політичними поглядами саме АКК. І все ж Крамп-Карренбауер - політик більш консервативний, ніж нинішня канцлерка. Сама вона це, щоправда, формулює інакше, називаючи основою партійної ідеології "християнське уявлення про людину" і не бажаючи перетворення ХДС "просто в консервативну партію".

Слово "християнський" в поєднанні з "демократом" для АКК - важливий атрибут. Приміром, вона була проти рішення одного з місцевих судів, який постановив прибрати хрест із зали, де проводять судові засідання. Християнський символ - "нагадування про смирення" і про те, "що людина - не вінець творіння". Крамп-Карренбауер - віруюча католичка і членкиня Центрального комітету німецьких католиків. Рішення Бундестагу про визнання одностатевих шлюбів, до якого приєдналися багато її однопартійців, вона не підтримала, вважаючи, що мусить бути чітка межа між класичним одруженням і іншими формами спільного життя партнерів з дітьми. АКК також виступає за суворіші правила щодо абортів і проти їхньої реклами.

Жорсткіше з мігрантами, відкрита в стосунках з Кремлем

Крамп-Карренбауер підтримувала Меркель в її рішенні прийняти рекордну кількість біженців в 2015 році, але водночас не вгавала повторювати, що для успішного співіснування всі мають дотримуватися встановлених у Німеччині правил.

АКК виступає за жорсткіші покарання щодо тих мігрантів, які вводять владу ФРН в оману щодо свого походження, а також за послідовне видворення з країни тих, чиє прохання про надання притулку відхилили. АКК часом змінює погляди, але не боїться конфліктів і відкрито висловлює свою думку, навіть якщо її не поділяє більшість у партії.

Особливої позиції в питанні розбудови відносин з Росією, що виділялася би на тлі партії, Аннеґрет Крамп-Карренбауер не має. Вона пропонує і далі активно користуватися наявними каналами комунікації з Москвою. На її думку, треба, з одного боку, відкрито обговорювати всі критичні моменти, наприклад, підтримку Кремлем сирійського керівництва, що застосовує хімічну зброю проти власного населення, але, з другого, разом з Росією шукати дипломатичне вирішення сирійського конфлікту.

У питаннях санкцій щодо Москви Крамп-Карренбауер догматиком не є. Вона визнала, що в партії точаться відверті дискусії про те, наскільки осмислені нинішні санкції щодо Росії. Але, за її власними словами, "залишається відкритим питання: а які є альтернативи (санкціям. - Ред.)".

Шанси Аннеґрет Крамп-Карренбауер на перемогу в боротьбі за пост лідера ХДС не варто недооцінювати. Тривалий час, попри успіхи в рідній землі Саар, вона була маловідомою фігурою в Берліні. У 2010 році, коли Крамп-Карренбауер уперше висунула свою кандидатуру на пост члена президії ХДС, їй вдалося зібрати 57 відсотків голосів. Нині все по-іншому: на початку 2018 року вона здобула посаду генсека ХДС беззастережно і безальтернативно, набравши 98,9 відсотка голосів делегатів зїзду.

Іншими потенційними наступниками Анґели Меркель є Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) та Єнс Шпан (Jens Spahn). Детальніше про них також читайте на DW.

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