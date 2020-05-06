 Посуха в Україні: наслідки для річок та питної води (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.05.2020

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Політика й суспільство

Посуха в Україні: наслідки для річок та питної води (відео)

В Україні цього року не було традиційної весняної повені. Водосховища не наповнились, тому в деяких містах вже готуються до обмежень подачі води. Що відбувається з прісноводними річками? І чи лише природа винна?

Ріка Лопань у Харкові (на фото) - одна з річок, яким найбільше загрожує органічне та біогенне забруднення в Україні (picture-alliance/dpa)

Ріка Лопань у Харкові (на фото) - одна з річок, яким найбільше загрожує органічне та біогенне забруднення в Україні

Дбайливе ставлення до довкілля в Україні лише, так би мовити, входить в моду, а от пити чисту воду усім хочеться вже зараз. Та не всі розуміють, що одного бажання вже давно не досить. Притока Дніпра річка Тетерів навесні традиційно виходить з берегів. Та не цього року. Без весняної повені вона так і не наповнилася водою. Течії майже немає, і подекуди вода стоїть, ніби в озері. Як наслідок -  бракує води й у водосховищі "Відсічне". Дивіться, як посуха впливає на річки та якість питної води в Україні.

 

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Докладно

Ріка Лопань у Харкові (на фото) - одна з річок, яким найбільше загрожує органічне та біогенне забруднення в Україні (picture-alliance/dpa)

Посуха в Україні: наслідки для річок та питної води (відео)

У деяких містах вже готуються до обмежень подачі води. Що відбувається з прісноводними річками? І чи лише природа винна?  

Співробітники німецької компанії CureVac

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На розробку загальнодоступної вакцини від COVID-19 зібрано 7,4 мільярда євро. Чи прискорить це роботу науковців?  

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