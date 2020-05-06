Посуха в Україні: наслідки для річок та питної води (відео)

Дбайливе ставлення до довкілля в Україні лише, так би мовити, входить в моду, а от пити чисту воду усім хочеться вже зараз. Та не всі розуміють, що одного бажання вже давно не досить. Притока Дніпра річка Тетерів навесні традиційно виходить з берегів. Та не цього року. Без весняної повені вона так і не наповнилася водою. Течії майже немає, і подекуди вода стоїть, ніби в озері. Як наслідок - бракує води й у водосховищі "Відсічне". Дивіться, як посуха впливає на річки та якість питної води в Україні.