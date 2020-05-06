Посуха в Україні: наслідки для річок та питної води (відео)

В Україні цього року не було традиційної весняної повені. Водосховища не наповнились, тому в деяких містах вже готуються до обмежень подачі води. Що відбувається з прісноводними річками? І чи лише природа винна?
Ріка Лопань у Харкові (на фото) - одна з річок, яким найбільше загрожує органічне та біогенне забруднення в Україні
Дбайливе ставлення до довкілля в Україні лише, так би мовити, входить в моду, а от пити чисту воду усім хочеться вже зараз. Та не всі розуміють, що одного бажання вже давно не досить. Притока Дніпра річка Тетерів навесні традиційно виходить з берегів. Та не цього року. Без весняної повені вона так і не наповнилася водою. Течії майже немає, і подекуди вода стоїть, ніби в озері. Як наслідок - бракує води й у водосховищі "Відсічне". Дивіться, як посуха впливає на річки та якість питної води в Україні.
Спортсмен Михайло Романишин здійснив 37-денний заплив заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають активісти з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки ЄС. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (31.10.2019)
Дати воду в Крим в обмін на виведення військ з Донбасу. Про це деякі українські політики почали знову говорити останнім часом. І прихильники, і противники цієї ідеї вважають, що Крим потребує воду з материкової України. (25.02.2020)
У прифронтових районах Донбасу десятки тисяч людей залишаються без питної води. Місцева влада не знає, як напоїти розлючених громадян, а ті від відчаю навіть забули про війну. Репортаж DW. (26.06.2019)