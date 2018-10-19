Поспіх з меморіалом заважає слідству щодо розстрілу Небесної Сотні

Повторний слідчий експеримент на місці розстрілів Небесної Сотні може бути зірваний через саботаж владою його проведення. Із таким застереженням виступили слідчі Генпрокуратури, родичі загиблих на Євромайдані та їхні адвокати. Влада поспішає розпочати на цьому місці будівництво музею Революції гідності, що унеможливить експериментальне дослідження і встановлення вбивць демонстрантів.

Глухий кут

Створення 3D-моделі місця розстрілу демонстрантів 20-21 лютого 2014 року на вулиці Інститутській, підтвердження напрямів руху куль снайперів і встановлення сторони, винної у цьому злочині - такими назвали мету повторного слідчого експерименту слідчі Генпрокуратури України та адвокати родин Небесної Сотні. "Для нас це зштовхування двох основних задач: розслідування розстрілу і увіковічення пам'яті загиблих на Майдані. Але ми розуміємо, що це місце кардинально зміниться, бо за проектом побудови музею тут запланована зміна ландшафту і тому ми згідні на тимчасовий демонтаж частини вже встановленого меморіалу для проведення слідчого експерименту", - сказав в інтерв'ю DW голова громадської організації "Родина героїв Небесної сотні" Володимир Бондарчук.

Необхідність повторного слідчого експерименту на місці розстрілу майданівців виникла по тому, як в розпорядженні слідства з'явилися нові фото- і відеоматеріали тих трагічних подій. Так Бондарчук розповів, що йому вдалося знайти додаткові відео в однієї львів'янки, яка не знала до кого з ними піти. А нещодавно до нього звернувся німецький фотокореспондент, що шукав можливостей зняти фільм про одного із загиблих і мав архів фото-кінодокументів, відзнятих 20-21 лютого. З огляду на збільшення таких матеріалів та свідчень очевидців, суд постановив провести повторний слідчий експеримент задля уточнення і встановлення обставин загибелі 15 майданівців на розі вулиць Інститутська і Ольгинська.

4 липня цього року музей Революції гідності отримав припис від департаменту спецрозслідування Генпрокуратури про заборону будівництва музею і меморіалу на Інститутській до завершення слідчих дій. Але до вересня комунальники Києва не зробили нічого для перенесення встановленого тут громадою меморіалу Небесної Сотні, сказав в інтерв'ю DW начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. За його словами, після тривалих зволікань і обіцянок слідчі отримали відповідь про необхідність погодження тимчасового перенесення меморіалу на інший бік вулиці з мером Києва Володимиром Кличком. Той, своєю чергою, не заперечував тільки в разі погодження з Генпрокурорм Юрієм Луценком, який також не мав нічого проти. "Начебто зі середини вересня всі згодні, але ситуація і далі стоїть на місці", - сказав Горбатюк.

Експеримент для здобуття доказів

Адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська заявила на імпровізованому брифінгу поблизу меморіалу 22 жовтня, що для повноцінного слідчого експерименту необхідно кілька тижнів. За її словами, є всі ознаки того, що розстріл майданівців відбувався з боку урядового кварталу. Але вони потребують підтвердження фахівців за допомогою лазерного моделювання трас снайперських куль, чому заважає встановлений там меморіал. "Це все має бути зафільмовано і візуалізовано доступно і зрозуміло, щоби можна було створити 3D-модель і покласти край версіям про "грузинських снайперів" та розстрілів з боку готелю "Україна", - сказала Закревська.

Незадоволений зволіканням зі слідчим експериментом і гендиректор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. За його словами, затримка будівництва споруди музею загрожує руйнацією об'єктів і знищенням речових доказів вчиненого 20-21 лютого злочину. "Не робити слідчий експеримент ми не можемо, але і затягувати будівництво музею ми теж не можемо", - сказав Пошивайло на брифінгу. Він закликав всі сторони об'єднати зусилля, аби вирішити цю проблему.

На місці розстрілів на вулиці Існтитутській невдовзі має початися будівниство меморіалу

Комусь вигідний саботаж?

Чому ж і досі саботується проведення слідчого експерименту? Хто в цьому може бути зацікавлений? Сергій Горбатюк сказав DW, що має щодо цього дві версії. "Перша, це що в когось необхідність пі-ару перекриває всю логіку того, що необхідно здобувати докази. А інший варіант - я можу припустити, що комусь не хочеться, щоби такі докази отримувалися під час слідства", - вважає Горбатюк.

Він заявив, що наразі слідство розглядає всі версії, які висуваються не лише слідством, а й громадськістю і пресою. В тому числі й таких неординарних версій як буцімто можлива причетність до розстрілів лідерів Євромайдану чи "грузинських снайперів". "Ці інформаційні викиди додаються до матеріалів слідства із тим, щоби їх перевіряти. Але є великі сумніви, що ті ж самі "грузинські снайпери" були присутні в той час в Києві", - сказав Горбатюк.

Натомість голова громадської організації "Родина героїв Небесної сотні" Володимир Бондарчук закликав не шукати винних у затягуванні, а якнайскоріше розпочати і завершити слідчий експеримент. Він покладає сподівання на розголос цієї проблеми в пресі і адекватну реакцію на це влади. "Пошук винних нічого не дає. Головне - зробити справу", - сказав DW Бондарчук.