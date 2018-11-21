 Посол України у ФРН: Влада не відповідальна за сайт ″Миротворець″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2018

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Новини

Посол України у ФРН: Влада не відповідальна за сайт "Миротворець"

Колишній німецький канцлер Ґергард Шредер опинився в списку скандального сайту "Миротворець" через його дружні зв'язки з російською владою, пояснив посол України у ФРН Андрій Мельник.

Ґергард Шредер потрапив до списку Миротворця

Ґергард Шредер потрапив до списку "Миротворця"

Поява імені колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) у переліку "антиукраїнських" діячів на скандальному сайті "Миротворець" стала результатом його тісних зв'язків з Росією. Про це в статті для видання Welt, опублікованій у середу, 21 листопада, заявив посол України у ФРН Андрій Мельник.

Посол нагадав, що Шредер є головою ради директорів найбільшої російської енергетичної компанії "Роснефть" і особистим другом президента РФ Володимира Путіна. Мельник також нагадав нещодавні слова екс-канцлера про те, що анексія Криму має бути визнана. "Ось чому Шредер був включений до списку "ворогів України", доступний в Інтернеті", - пише посол. При цьому він звернув увагу на те, що "Миротворець" є "суто приватним сайтом" і українська влада "не несе жодної відповідальності" за його зміст. 

Мельник зазначив, що Київ "з увагою прийняв до відома" прохання міністерства закордонних справ ФРН прибрати інформацію з сайту. Однак юридичні можливості української влади в цьому випадку дуже обмежені, зазначив посол. "Втім, Україна готова до серйозного продовження дискусії щодо проблеми "Миротворця" з німецькими партнерами. Особисто я вважаю, що сумнозвісний список є недопустимим та недоречним", - написав Мельник, додавши, що існування такого сайту не виправдовує поширення "страхітливих сценаріїв" у німецьких ЗМІ, згідно з якими Україна нібито бажає смерті Шредеру. "Висловлюючись недипломатично, це є цілковитою дурницею. Це просто годування пропагандистських наративів Кремля", - переконаний Мельник. 

За словами Мельника, ця ситуація відволікає увагу від справжньої проблеми - лоббістських послуг, які колишній німецький канцлер надає російському підприємству та Володимиру Путіну у Європі. 

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Оприлюднений список українських громадян на сайті проекту "Миротворець" в МЗС Угорщини назвали "списком смерті" та викликали посла України. Будапешт також звернувся до союзників по НАТО та ЄС. (10.10.2018)

У Берліні знову закликали Київ вжити дій для закриття сайту, на якому розміщено переліки "антиукраїнських діячів". Нещодавно до списків було додано і Ґергарда Шредера. (14.11.2018)

На сайті "Миротворець" перелічено тисячі імен людей, які, на думку авторів сайту, є ворогами України. Скандальний сайт пов'язують з людьми, близькими до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, зокрема, із народним депутатом Антоном Геращенком. Ґергард Шредер потрапив до списку цього місяця після того, як в інтерв'ю виданню Aachener Nachrichten висловив думку, що анексію Криму доведеться колись визнати. Поява Шредера у списках "Миротворця" викликала бурхливу реакцію у німецьких ЗМІ та засудження з боку МЗС ФРН. Натомість українське міністерство закордонних справ досі жодним чином не відреагувало на цю історію.

Держави ЄС озвучили рішучу вимогу до Києва закрити сайт у травні 2016 року, коли на ньому були оприлюднені списки журналістів, у тому числі західних, які через виконання професійних обов'язків змушені були отримувати акредитацію від влади самопроголошеної "ДНР". Під час скандалу з оприлюдненням даних журналістів сайт оголосив про своє закриття, але згодом вирішив відновити роботу.

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