Посол США у ФРН: Санкції проти "Північного потоку-2" є проєвропейськими

Посол Сполучених Штатів Америки в Німеччині Річард Гренелл переконаний, що американські санкції, запроваджені проти проєкту газопроводу "Північний потік-2", є проєвропейським рішенням. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild та агенції AP, яке було опубліковане у неділю, 22 грудня.

"15 європейських країн, Європейська Комісія та Європейський парламент усі разом висловили сумніви щодо даного проєкту. Від наших європейських партнерів ми чуємо заклики стосовно того, що Сполучені Штати мають підтримувати їх в їхніх зусиллях. Тому ці санкції є дуже проєвропейським рішенням", - заявив Гренелл. За словами дипломата, після запровадження санкцій він чує від європейських дипломатів слова подяки за це рішення.

Гренелл запевнив, що санкції щодо "Північного потоку-2" вписуються в довгострокову стратегію США, якої країна дотримується з часів адміністрації попереднього президента США Барака Обами. Вашингтон прагне запобігти ситуації, коли "одна країна або одне джерело дуже впливає на Європу за допомогою енергоносіїв", а також сприяти диверсифікації постачань енергоресурсів до Європи, пояснив він.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів. Зокрема, документ передбачає запровадження нових санкцій щодо російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" заради забезпечення "європейської енергетичної безпеки". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд в США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що знаходиться на території США, будуть заморожені.

Проти цих санкцій виступили, зокрема, в Єврокомісії, в уряді Німеччини та у МЗС Росії. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у неділю, 22 грудня, заявив, що Кремль відповість на обмежувальні заходи з боку Вашингтона, але зробить це, "аби самим собі не завдати шкоди".

Натомість в українському уряді привітали запровадження санкцій США проти "Північного потоку-2".