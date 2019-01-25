 Посол Канади в Китаї подав у відставку після інтерв′ю про Мен Ваньчжоу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2019

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Новини

Посол Канади в Китаї подав у відставку після інтерв'ю про Мен Ваньчжоу

Посол Канади в Китаї Джон Мак-Каллум подав у відставку після інтерв'ю, в якому він заявив, що директорка Huawei Мен Ваньчжоу має "доволі добрі аргументи".

Посол Канади в Китаї Джон Мак-Каллум

Посол Канади в Китаї Джон Мак-Каллум

Посол Канади в Китаї Джон Мак-Каллум подав у відставку після того, як раніше цього тижня прокоментував ситуацію навколо фінансової директорки китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу. "Вчора ввечері я попросив Джона Мак-Каллума подати у відставку з посали посла Канади в Китаї та прийняв відставку", - заявив у суботу, 26 січня, прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

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Після того, як у Ванкувері була затримана директорка китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу, у КНР затриманий вже другий громадянин Канади. (13.12.2018)

Канадський суд відпустив під заставу фінансову директорку китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу, затриману у Ванкувері за запитом США. Вона не може залишити місто та має носити електронний браслет. (12.12.2018)

У заяві голови уряду не були вказані причини відставки посла. Втім, раніше цього тижня Мак-Калума піддали в Канаді жорсткій критиці за його інтерв'ю китайськомовним засобам масової інформації в Торонто. У ньому він заявив, що Мен Ваньчжоу, чий арешт призвів до дипломатичної кризи між Оттавою та Пекіном, має "доволі добрі аргументи".

"По-перше, це політичне втручання в її справу у вигляді коментарів Дональда Трампа. По-друге, в її справі є екстериторіальний аспект, і, по-третє, Канада не підтримувала ці санкції проти Ірану", - сказав Мак-Каллум. Пізніше посол заявив, що зробив помилкові заяви.

Нагадаємо, що 1 грудня в канадському Ванкувері затримали фінансову директорку китайської технологічної компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу. Вона була затримана за запитом США, оскільки її звинувачують у "змові з метою ошукати численні фінансові інституції". Підставою для цього стало ймовірне порушення компанією санкцій, запроваджених Вашингтоном проти Ірану. 11 грудня канадський суд відпустив Мен Ваньчжоу під заставу.

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