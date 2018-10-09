 Посла України викликали до МЗС Угорщини через ″список смерті″ на ″Миротворці″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

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Новини

Посла України викликали до МЗС Угорщини через "список смерті" на "Миротворці"

Оприлюднений список українських громадян на сайті проекту "Миротворець" в МЗС Угорщини назвали "списком смерті" та викликали посла України. Будапешт також звернувся до союзників по НАТО та ЄС.

Будапешт

У Будапешті налякані подіями в Україні та просять НАТО й ЄС розібратися в ситуації

Посла України в Угорщині Любов Непоп викликали до МЗС Угорщини через оприлюднення на сайті проекту "Миротворець" списку закарпатських чиновників, що начебто мають паспорти громадян Угорщини. Про виклик українського диппредставника до угорського МЗС повідомив у середу, 10 жовтня, речник зовнішньополітичного відомства Угорщини Левенте Мадяр.

"Антиугорська політика України досягла нового рівня", - заявив на прес-конференції в Будапешті Мадяр, якого цитує агенція новин AFP. Представник угорського МЗС назвав оприлюднений на сайті "Миротворця" перелік осіб "списком смерті", адже особи, яких він містить, в Україні вважаються "ймовірними ворогами". Речник угорського міністерства висловив побоювання, що дехто з членів оприлюдненого списку може стати "жертвою вбивства", і що випадки вбивств осіб, які містилися у подібних списках, нібито вже траплялися раніше.

Крім того, він різко розкритикував зареєстровану на сайті Верховної Ради України петицію про примусову депортацію з України тих громадян, хто отримав угорський паспорт. Ще одним аспектом, що викликав критику Будапешта, стала активність українських військових на кордоні з Угорщиною.

Заклик до ЄС та НАТО

Мадяр наголосив, що через такі події в Україні угорська національна меншина, котра компактно проживає на Закарпатті, почувається "наляканою". На тлі цього Мадяр звернувся з закликом до союзників Угорщини в ЄС та НАТО "ретельно перевірити те, що коїться в Україні".

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Наприкінці вересня цього року міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто долучили до списку у розділ "Чистилище" на сайті "Миротворець". Автори сайту запевняють, що угорський урядовець опинився там за "замах на суверенітет і територіальну цілісність України", а також за "прямі погрози збройного вторгнення в Україну". На додачу угорському урядовцю закидають втручання у внутрішні справи України, розпалювання і підтримку сепаратистських настроїв в Україні, а також участь в організації провокацій, спрямованих на масове порушення громадянами України українського законодавства.

Згодом на сайті "Миротворець" опублікували список із 313 жителів Закарпаття. Автори сайту стверджують, що ці особи - власники угорських паспортів, попри те, що вони є держслужбовцями й чиновниками місцевого самоврядування. До списку цих людей додали за те, що вони "присягнули на вірність Угорщині", перебуваючи на державній службі та в органах місцевого самоврядування, кажуть автори "Миротворця".

Станом на вечір середи зареєстрована 21 вересня петиція на сайті Верховної Ради про видворення з України осіб з українським та угорським громадянством назбирала 501 підпис.

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