Порошенко і Зеленський: "незавидний" вибір українців (відео)

Володимир Зеленський став явним переможцем першого туру президентських виборів 2019. А ось друге місце Петра Порошенка - це "жовта картка", яку українці пред'явили чинному президенту. Такий результат був цілком очікуваним, адже розчарування політикою чинного гаранта в Україні - надто велике. Поки що "заслуга" Зеленського лише в тому, що у серіалі "Слуга народу" він виконав роль непідкупного і принципового президента, якого українці, вочевидь, і хотіли б бачити очільником держави в реальності. Та чи стане Зеленський таким в реальній політиці?