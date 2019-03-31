Порошенко і Зеленський: "незавидний" вибір українців (відео)

Саме у другому турі перед українцями стоятиме найскладніший вибір: між чинним президентом, якого переважна більшість вже не хоче, та коміком, про чиї політичні цілі українці поки можуть лише здогадуватися.
Володимир Зеленський став явним переможцем першого туру президентських виборів 2019. А ось друге місце Петра Порошенка - це "жовта картка", яку українці пред'явили чинному президенту. Такий результат був цілком очікуваним, адже розчарування політикою чинного гаранта в Україні - надто велике. Поки що "заслуга" Зеленського лише в тому, що у серіалі "Слуга народу" він виконав роль непідкупного і принципового президента, якого українці, вочевидь, і хотіли б бачити очільником держави в реальності. Та чи стане Зеленський таким в реальній політиці?
Громадяни України мали можливість вільного волевиявлення у першому турі президентських виборів, заявив представник місії міжнародних спостерігачів за виборами від ОБСЄ. (01.04.2019)
Комік Володимир Зеленський є явним лідером президентських перегонів в Україні. Перший тур був протестним, але у другому люди придивлятимуться до кандидатів пильніше, вважає Бернд Йоганн. (01.04.2019)