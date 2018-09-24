 Порошенко продасть завод ″Кузня на Рибальському″ - Цеголко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2018

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Новини

Порошенко продасть завод "Кузня на Рибальському" - Цеголко

Продати завод "Кузня на Рибальському" планується українському покупцеві, повідомив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко.

Петро Порошенко продасть завод Кузня на Рибальському, заявив його речник

Петро Порошенко продасть завод "Кузня на Рибальському", заявив його речник

Президент України Петро Порошенко продасть завод "Кузня на Рибальському" українському покупцеві. Про це увечері вівторка, 25 вересня, повідомив речник президента України Святослав Цеголко.

"Фонд "Прайм Ессетс Кепітал", який керує активами Петра Порошенка, повідомив, що досяг принципової угоди про продаж заводу "Кузня на Рибальському" вітчизняному покупцеві", - написав Цеголко на своїх сторінках у Facebook та Twitter, додавши також, що у разі згоди Антимонопольного комітету України, угоду підпишуть та реалізують.

Святослав Цеголко також нагадав, що на початку 2016 року Петро Порошенко передав свою компанію "Рошен" у довірчу власність інвестиційній компанії Rothschild, а у квітні 2017 року менеджмент "Рошен" закрив Липецьку кондитерську фабрику і згорнув виробництво.

"Жодних "аграрних чи крохмальних бізнесів у РФ" у Петра Порошенка нема", - заявив речник українського президента, а відповідні закиди опонентів назвав безпідставними та неправдивими. Цеголко також додав, що Севастопольський морський завод в анексованому Росією Криму був конфіскований. 

Як повідомлялося, у 2015 році інвестфонд "Прайм Ессетс Кепітал" володів 89,3 відсотка акцій ПАТ "Севастопольський морський завод", який російською адміністрацією на анексованому півострові було "націоналізовано. У лютому 2018 року російський уряд вивів із власності своєї адміністрації в анексованому Севастополі в Криму та перевів до федеральної "націоналізоване" підприємство, що належало президенту України Петрові Порошенку. "Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе" взяло на баланс міністерство промисловості й торгівлі Росії.

DW.COM

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