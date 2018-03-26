 Порошенко призначив нового командувача Національної гвардії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

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Новини

Порошенко призначив нового командувача Національної гвардії

Президент України звільнив з посади командувача Нацгвардії Юрія Аллерова та призначив на його місце генерал-лейтенанта Миколу Балана.

Націоналні гвардійці у києвському метро

Націоналні гвардійці у києвському метро (фото з архіву)

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 7 травня, звільнив своїм указом командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова, повідомили у прес-службі Порошенка.

"Іншим своїм указом глава держави призначив виконувачем обов'язків командувача Національної гвардії Миколу Балана", - зазначається у повідомленні. Також у прес-службі нагадали, що український президент звільняє та призначає командувача Нацгвардії за поданням міністра внутрішніх справ.

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Про генерал-лейтенанта Миколу Балана відомо, що з весни 2014 року він обіймав посаду заступника командувача Національної гвардії України. Він народився 1968 року у Івано-Франківській області, а у 1992 році закінчив Саратовське вище військове командне Червонопрапорне училище. Також Балан навчався у Академії прикордонних військ та у Національній академії державного управління при президентові України. Він має низку нагород: ордени "За заслуги" II та III ступенів і медаль "За військову службу Україні". У 2010-2014 роках він обіймав посаду начальника Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Алеров був призначений Порошенком командувачем Національної гвардії 30 грудня 2015 року. Причини його звільнення в опублікованому прес-службою указі не зазначаються.

Також у вівторок Порошенко призначив членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Юрія Артеменка. Раніше Артеменко обіймав посаду голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та був звільнений 4 травня.

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