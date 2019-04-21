 Порошенко пообіцяв прибічникам повернутися на Банкову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

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Новини

Порошенко пообіцяв прибічникам повернутися на Банкову

Чинний президент України подякував учасникам акції на його підтримку та анонсував свої подальші політичні плани.

Порошенко пообіцяв прибічникам продовжити політичну боротьбу та повернутися на президентську посаду

Порошенко пообіцяв прибічникам продовжити політичну боротьбу та повернутися на президентську посаду

Президент України Петро Порошенко, який визнав свою поразку в другому турі президентських виборів 21 квітня, запевнив своїх прибічників, що має намір знову боротися за найвищу посаду в державі та повернутися в будівлю адміністрації президента на вулиці Банковій у Києві. Про це він заявив ввечері в понеділок, 22 квітня, у виступі перед своїми прибічниками, які прийшли на акцію подяки перед будівлею адміністрації.

"Ми об’єднуємося для того, щоб забезпечити наші спільні перемоги вже в найближчому майбутньому. Спільно ми йдемо перемагати на парламентські вибори. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів", - сказав Порошенко.

Після скандування прибічників "Через рік!" Порошенко, посміхаючись, не виключив і такої можливості. "Ну добре, друзі, через рік, так через рік", - додав він.

"Наші головні перемоги ще попереду. І нехай всі це чують", - запевнив Порошенко, який вітав учасників акції разом з дружиною Мариною. Він вийшов на площу перед будівлею адміністрації та подякував мітингувальникам за підтримку.

Мітинг на підтримку Петра Порошенка під адміністрацією президента

Підтримати президента прийшли декілька тисяч прихильників

Учасники акції, яких зібралося кілька тисяч, зустріли Петра Порошенка словами: "Дякуємо", "Порошенко", "Найкращий", "Разом і до кінця", "Пишаємося".  Порошенко назвав своїх прибічників, які прийшли на акцію, "найкращою частиною нашої спільної команди переможців".

Він запевнив, що разом зі своєю командою буте робити все, щоб Україна продовжила рух вперед та реформи.

Нагадаємо, що після оголошення результатів "Національного екзит-полу" Порошенко заявив про готовність незабаром залишити пост глави держави, бо "так вирішила більшість українців". Тоді він також додав, що не йде з політики і далі "буде боротися за Україну".

Після опрацювання Центральною виборчою комісією (ЦВК) 99,86 відсотків протоколів по Україні кандидат у президенти  Володимир Зеленський впевнено лідирує у другому турі президентських виборів із результатом 73,22 відсотка. Результат чинного президента - 24,45 відсотка. Такі дані на сайті ЦВК оприлюднено станом на 22:45 за київським часом понеділка, 22 квітня.

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Порошенко визнав поразку, Зеленський подякував: реакції на екзит-поли (21.04.2019)

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Петро Порошенко визнав поразку, але не йде з політики

Президент України Петро Порошенко заявив, що результати екзит-полу дають підстави привітати Володимира Зеленського з перемогою. Він також наголосив, що не йде з політики. (21.04.2019)  

Національний екзит-пол: Зеленський набирає 73 відсотки, Порошенко - 25,5

За даними "Національного езит-полу 2019", за Володимира Зеленського в другому турі віддали голоси 73 відсотки виборців, за Петра Порошенко - 25,5 відсотка. (21.04.2019)  

Аудіо й відео до теми

Порошенко визнав поразку, Зеленський подякував: реакції на екзит-поли (21.04.2019)  

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