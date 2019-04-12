Порошенко: Повернення "Приватбанку" Коломойському спровокує нову кризу

Повернення найбільшого в Україні державного "Приватбанку" його колишнім власникам може призвести до нової кризи, заявив президент України Петро Порошенко. "Рішення на користь колишнього власника стане потужним ударом стосовно співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Задній хід (у націоналізації "Приватбанку". - Ред.) викличе велику кризу у відносинах із МВФ із відповідними ризиками для макроекономічної стабільності, для курсу і може спричинити нову кризу", - заявив він у понеділок, 15 квітня, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Порошенко додав, що різкі кроки щодо банку створять загрози для його клієнтів.

Він також висловив занепокоєння судовими позовами екс-власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського. "Я був шокований вимогою компенсації у два мільярди доларів за "Приватбанк". Це питання вже на столі. Це те, що нас очікує", - зазначив чинний глава держави та кандидат на посаду президента у другому турі виборів 21 квітня.

Інший кандидат у президенти України Володимир Зеленський раніше заявляв, що не бачить причин для повернення "Приватбанку" колишнім власникам. "Та мені все одно, що буде з Ігорем Коломойським… "Приватбанк" зараз - державна установа, чому вона повинна повертатись Коломойському?" - сказав він у коментарі програмі "Схеми: корупція в деталях".

Раніше Ігор Коломойський заявив, що вимагає повернути два мільярди доларів капіталу банку. "Мені незрозуміла позиція держави. Вони хочуть залишити собі "Приватбанк"? Нехай залишають. Мені не потрібенПриватбанк. Але там лежали два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань", - сказав він в інтерв'ю виданню "Економічна правда". Він додав, що після зміни влади він розраховує на чесний і справедливий суд у справі "Приватбанку".

Нагадаємо, у грудні 2016 року український уряд ухвалив рішення про націоналізацію найбільшого у країні банку, який належав Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Зараз у судах перебуває одразу кілька позовів колишніх власників банку щодо незаконності його націоналізації.