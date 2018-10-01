Порошенко обговорив з Меркель деталі її візиту до України

Президент України Петро Порошенко в понеділок, 1 жовтня, провів телефонну розмову із канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), повідомила прес-служба українського президента.

Під час розмови лідери обговорили порядок денний візиту Меркель до України, який відбудеться цієї осені, а також актуальні питання двосторонніх відносин, зокреми енергетичні.

Співрозмовники також згадали ситуацію на Донбасі та перспективи подовження санкцій проти Росії. Порошенко та Меркель домовилися продовжити миротворчі зусилля і контакти на найвищому рівні для звільнення українських територій від російської агресії, зауважується у повідомленні прес-служби Порошенка.

Президент України також наголосив на важливості активізації зусиль для звільнення всіх українських заручників, включно з Олегом Сенцовим та Романом Сущенком.