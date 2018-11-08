Порошенко обговорив з Макроном і Меркель ситуацію на Донбасі

Президент України Петро Порошенко у неділю, 11 листопада, обговорив із канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном необхідність негайного повернення до переговорів щодо обміну та звільнення українських громадян, яких незаконно утримують у РФ і на окупованих територіях Донбасу і Криму, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

"Було порушено питання про звільнення політичних в'язнів, які незаконно утримуються у в'язницях Російської Федерації і в окупованому Криму, і термінове повернення до обміну наших героїв, в тому числі тих, які незаконно утримуються на окупованій території на Донбасі", - повідомив Порошенко журналістам у Парижі.

Президент України також обговорив з лідерами Франції та ФРН питання введення миротворців у непідконтрольні українському уряду окремі райони Донецької і Луганської областей. Порошенко повідомив про підтримку цієї ініціативи з боку Німеччини і Франції.

Лідер української держави також зазначив, що більшість країн-партнерів України висловилися категорично проти так званих "виборів" у ОРДЛО, що відбулися 11 листопада. "Ці вибори ніким не будуть визнані, це грубе порушення Мінських домовленостей", - заявив президент України.

На початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.