Порошенко назвав важливі зміни до Конституції України

Президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом подасть до Верховної Ради пропозицію поправок до Конституції. Вони мають закріпити прагнення України вступити до Європейського Союзу та НАТО. Про це він сказав на урочистостях з нагоди Дня Конституції України в четвер, 28 червня, у Києві. Текст промови опублікував сайт глави держави.

"Не можна змінювати Конституцію під конкретних осіб… Докорінні зміни до Конституції мають визріти, щоб не виглядати скоростиглими та кон’юнктурними", - наголосив Порошенко. Він оцінив здобутки щодо реформи судів та децентралізації та зазначив, що найближчим часом Верховна Рада має скасувати депутатську недоторканність. Президент наголосив, що не бачить для цього жодних перепон.

Ще однією важливою зміною до Основного закону глава держави вважає "відображення в Конституції Криму". Йдеться, зокрема, про право кримських татар на самовизначення в складі Української держави. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, присутній на святі, додав, що необхідна така зміна, яка би щонайменше "означала відновлення прав кримськотатарського народу, а також зміцнювала українство в Криму, вирішувала питання повернення Криму і створювала рівні умови для всіх людей, які живуть на півострові", цитує "Інтерфакс-Україна".

У середині червня, нагадаємо, Конституційний Суд України визнав конституційним президентський законопроект про внесення змін до статті 80 Основного закону (щодо скасування недоторканності народних депутатів), згідно з яким передбачається введення цієї норми від початку 2020 року.