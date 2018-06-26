 Порошенко назвав важливі зміни до Конституції України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Порошенко назвав важливі зміни до Конституції України

У День Конституції України президент країни Петро Порошенко наполягає на закріпленні в Основному законі євроінтеграції, прав кримських татар та скасування недоторканності народних депутатів.

День Конституції: прагнення стати членом ЄС має бути в Конституції, вважає Порошенко

Прагнення України стати членом ЄС має бути в Конституції, вважає Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом подасть до Верховної Ради пропозицію поправок до Конституції. Вони мають закріпити прагнення України вступити до Європейського Союзу та НАТО. Про це він сказав на урочистостях з нагоди Дня Конституції України в четвер, 28 червня, у Києві. Текст промови опублікував сайт глави держави.

DW.COM

Скасування депутатської недоторканності відповідає Конституції України, виснував Конституційний Суд. Однак при цьому в КС наголосили, що такі зміни можуть вплинути на виконання депутатами їхніх функцій.

Президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою закріпити в Конституції прагнення України вступити в Євросоюз та НАТО. Він також наполягає на посиленні української армії для звільнення окупованих територій. (28.02.2018)

18 травня 2018 року - у день 74-річниці роковин депортації кримськотатарського народу з Криму - DW поспілкувалась із кримськотатарською журналісткою та поетесою Лілею Буджуровою. (18.05.2018)

"Не можна змінювати Конституцію під конкретних осіб… Докорінні зміни до Конституції мають визріти, щоб не виглядати скоростиглими та кон’юнктурними", - наголосив Порошенко. Він оцінив здобутки щодо реформи судів та децентралізації та зазначив, що найближчим часом Верховна Рада має скасувати депутатську недоторканність. Президент наголосив, що не бачить для цього жодних перепон.

Ще однією важливою зміною до Основного закону глава держави вважає "відображення в Конституції Криму". Йдеться, зокрема, про право кримських татар на самовизначення в складі Української держави. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, присутній на святі, додав, що необхідна така зміна, яка би щонайменше "означала відновлення прав кримськотатарського народу, а також зміцнювала українство в Криму, вирішувала питання повернення Криму і створювала рівні умови для всіх людей, які живуть на півострові", цитує "Інтерфакс-Україна".

У середині червня, нагадаємо, Конституційний Суд України визнав конституційним президентський законопроект про внесення змін до статті 80 Основного закону (щодо скасування недоторканності народних депутатів), згідно з яким передбачається введення цієї норми від початку 2020 року.

Дивитись відео 03:40
Now live
03:40 хв

Річниця анексії Криму: яким побачив півострів кореспондент DW

Аудіо й відео до теми

Річниця анексії Криму: яким побачив півострів кореспондент DW  

Також за темою

Krimtataren Fahne Stacheldraht

Україна згадує жертв депортації кримських татар 1944 року 18.05.2018

Президент України Петро Порошенко заявив, що злочини радянського режиму не будуть забуті. Меджліс кримськотатарського народу закликав вшанувати пам'ять жертв депортації 1944 року хвилиною мовчання та сигналами клаксонів.

Urlaubssaison auf der Krim Sommer in Aluschta

Порошенко пропонує позбавляти громадянства за голоси на російських виборах в Криму 20.04.2018

За участь у російських виборах в анексованому Криму в майбутньому можуть позбавляти громадянства України. Про це йдеться у президентському законопроекті.

Petro Poroschenko

Порошенко прагне змін у Коституції України щодо членства в ЄС і НАТО 28.02.2018

Президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою закріпити в Конституції прагнення України вступити в Євросоюз та НАТО. Він також наполягає на посиленні української армії для звільнення окупованих територій.

Докладно

У новоствореному суді працюватиме 21 суддя

Вищий суд з питань інтелектуальної власності: у чому сенс?

Наступного року в Україні запрацює Вищий суд з питань інтелектуальної власності. 

Труби для Північного потоку-2

"Північний потік-2" готові будувати навіть без дозволу Данії

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" розпочнеться навіть без дозволу Данії. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  